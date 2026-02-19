Cortina conquista pure il NY Times Olimpiadi: ora il vento è cambiato

Nevica su Cortina e pure su Bormio e Predazzo e con la neve, che già era caduta prima della cerimonia inaugurale, il paesaggio delle Dolomiti assume un aspetto fiabesco che tutto il mondo ci invidia. Dal giorno della cerimonia inaugurale (8 febbraio) di Milano Cortina 2026 ad oggi tutto il mondo ha scoperto la bellezza delle nostre montagne e l’atmosfera olimpica ha contagiato tutti soprattutto nella Perla delle Dolomiti, arrivando persino a colorare il centro di Milano dove atleti e tifosi sfilano con i loro sgargianti piumini. Dopo le critiche feroci che hanno preceduto le Olimpiadi Invernali, sia da parte dei nostri media che da quelli stranieri, improvvisamente il vento è cambiato. Dalla bellezza della cerimonia inaugurale a San Siro in poi solo elogi per le location e l’organizzazione. La nuova Arena Santa Giulia a Milano ha registrato sempre il tutto esaurito e resterà un gioiello a disposizione della città nei prossimi anni, gli atleti e gli allenatori hanno apprezzato la funzionalità dei Villaggi Olimpici (che non hanno i letti di cartone come a Parigi 2024), sia per la logistica che per l’ottimo cibo. E il resto l’hanno fatto la bellezza abbagliante delle nostre montagne. Soprattutto quelle di Cortina dove dall’Olympia delle Tofane, al restaurato Palaghiaccio fino alla tanto discussa nuova pista da bob tutto è andato alla perfezione

La foto del New York Times

Nella prima pagina del New York Times di sabato scorso campeggia una foto gigante della nuova pista Eugenio Monti con alle spalle il sole che tramonta sulle montagne cortinese mentre un atleta statunitense è impegnato nella gara. Proprio il prestigioso quotidiano newyorkese prima del via delle Olimpiadi aveva criticato le difficoltà negli spostamenti tra una città olimpica e l’altra, ma dal momento in cui le gare sono iniziate il giudizio è stato completamente ribaltato. La stessa cosa è successo con il tedesco Der Spiegel che ha magnificato Cortina e il curling: “uno sport protagonista dei giochi invernali, il curling trasuda spirito olimpico. Ha contagiato anche voi?” si interroga la prestigiosa testata tedesca. E persino i nostri cugini d’oltralpe che non sono mai teneri nei nostri confronti hanno sottolineato la felice scelta di avere come tedoforo Bruno Colli, che partecipò alle Olimpiadi del 1956. “Non ha mai staccato gli occhi dalla fiamma, in un percorso studiato apposta per lui a pochi chilometri da Cortina” sottolinea Le Monde.