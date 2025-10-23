Sinner e Cobolli danno spettacolo Gran tennis, alla fine vince Jannik

Quasi due ore di tennis spettacolare per la gioia degli spettatori dell’Atp 500 di Vienna. In campo due italiani: Jannik Sinner e Flavio Cobolli che hanno tirato fuori il meglio del loro repertorio con scambi entusiasmanti e colpi apparentemente impossibili per i comuni mortali. Sinner era favorito e alla fine ha imposto la sua superiorità, ma nel tie-break che ha concluso la partita ha dovuto estrarre un rovescio impossibile dal centro del campo finito all’incrocio delle righe e una percentuale di prime palle eccellenti sul servizio.

Senza paura

Cobolli era al primo confronto con Jannik, ma ha giocato senza paura, sfidando il numero due del mondo sul suo terreno: colpi terribili da fondo campo, grande mobilità e un servizio potente e preciso. Ma nel primo set non è bastato per restare in partita, anche se il 6-2 finale è troppo severo nei confronti del romano. Sinner ha giocato con intelligenza e freddezza i punti decisivi del primo set ma poi nel secondo l’equilibrio non si è mai rotto e la partita si è trascinata fino al tie-break. Ancora equilibrio fino al 3-3 poi Cobolli è incappato in un doppio fallo e un vincente di rovescio di Sinner ha indirizzato definitivamente la partita chiusa dal numero due al mondo con un servizio al corpo che ha sorpreso Cobolli. Sinner ha confermato di essere in un gran momento e di gradire particolarmente la superficie veloce di Vienna, ma Cobolli ha giocato una grande partita dimostrando di essere in continuo miglioramento. Per Sinner diciassettesima vittoria contro un italiano, nessun connazionale lo ha mai battuto. Ora nei quarti affronterà il russo Aleksandr Bublik.