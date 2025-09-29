Sinner da dominatore a Pechino Battuto Marozsan, ora De Minaur

La quarantesima vittoria dell’anno per Jannik Sinner arriva da assoluto dominatore nei quarti di finale del torneo di Pechino contro l’ungherese Marozsan. Jannik vince in due set (6-1, 7-5 in un’ora e 20 minuti) in una partita a due facce. Nel primo set supremazia assoluta dell’azzurro solido al servizio ed efficace nelle risposte. Qualche passaggio a vuoto invece nel secondo set anche perchè l’avversario ha giocato meglio. In ogni caso una partita archiviata senza troppi patemi e che proietta Jannik alla semifinale di domani mattina (alle 8 ora italiana) contro De Minaur.

Le difficoltà

Sinner si è trovato a un passo dal perdere il secondo set quando l’ungherese è andato a servire sul 5-4 a suo favore, ma Marozsan ha perso a zero il proprio servizio. Sinner ha infilato una serie di punti spaventosa: 12-1 a suo favore che ha completamente cambiato l’inerzia del match con Marozsan che a quel punto si è dovuto arrendere alla superiorità dell’avversario. Non benissimo il servizio di Jannik, la percentuale è stata del 57% di prime palle. Per Sinner è la terza semifinale consecutiva a Pechino, la sesta del 2025. Il prossimo avversario sembra una vittima predestinata, nei dieci precedenti Sinner ha uno score perentorio: ha sempre vinto