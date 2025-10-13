Sinner contro Alcaraz in Arabia Cinque milioni di euro in palio

Esibizione? Quando si trovano di fronte di fronte Carlos Alcaraz e Jannik Sinner è sempre partita vera. E’ la sfida infinita dei due numeri uno del tennis di oggi con gli altri che non riescono ad avvicinarsi al loro livello di gioco. Dopo la brutta esperienza di Shanghai con il ritiro per crampi fortissimi alla gamba destra Jannik Sinner si prepara al rientro in campo mercoledì a Riad nella prima giornata della Six Kings Slam Cup che vedrà l’atleta altoatesino affrontare Tsitsipas dopo l’infortunio che ha costretto alla rinuncia Jack Draper. Al vincitore del torneo di Riad andrà un assegno di 5.165.000 euro. Se vincesse Sinner supererebbe Alcaraz nei guadagni in carriera che attualmente vede lo spagnolo a 46.403.000 e l’italiano a 42.639.000.

Precedenti e avversari

L’anno scorso vinse Sinner che superò Mdevedev nei quarti, Djokovic in semifinale e Alcaraz in finale. Stavolta Alcaraz e Djokovic entreranno in scena dalle semifinali e il serbo affronterà il vincitore della sfida tra Sinner e Tsitsipas mentre Alcaraz se la vedrà con chi avrà la meglio tra Zverev e Fritz. Ogni giocatore solo per la presenza riceverà 1.291.000 euro, al vincitore poi andranno altri 3.874.000 che porta il totale a 5.165.000. Ovviamente c’è grande attesa per le condizioni di Sinner, che è arrivato ieri a Riad e oggi ha svolto il primo allenamento dopo una breve preparazione a Montecarlo. Anche Alcaraz ha recuperato dall’infortunio alla caviglia, i due si ritrovano nello stesso torneo dopo la finale di New York in un fine anno che li vedrà protagonisti alle Atp finals di Torino per poi lanciarsi verso gli Australian Open, primo appuntamento del 2006.