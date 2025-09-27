Sinner, colpi nuovi e tanta fatica Batte Atmane e vola ai quarti

Due ore e 21 minuti di battaglia. Non è stato facile per Jannik Sinner battere il francese Atmane negli ottavi di finale del torneo di Pechino. L’azzurro si è trovato di fronte un avversario tosto che lo ha messo in difficoltà nei primi due set. Il francese ha giocato un grandissimo tennis, tanto da costringere Sinner a tornare al suo gioco tradizionale per venire a capo di una partita che si era complicata parecchio. Come annunciato Sinner ha provato soluzioni nuove rispetto al solito, con molte discese a rete non sempre efficaci e tante palle corte. Ma soprattutto sono calate le percentuali del servizio, un fondamentale sul quale Jannik sta lavorando parecchio dopo gli Us Open. Stavolta l’andamento è stato altalenante: 63% nel primo set, 71% nel secondo e solo 47% nel terzo che Sinner ha vinto 6-0 con Atmane in grande difficoltà per un problema muscolare. Il francese sembrava sul punto di ritirarsi poi ha voluto restare in campo ma ha giocato gli ultimi due game praticamente da fermo.

L’equilibrio

Sinner è partito bene strappando subito il servizio ad Atmane e indirizzando la partita, poi però ha dovuto annullare due palle-break, non ha sfruttato un set ball sul 5-2 e sul 5-4 ha dovuto annullare ancora tre palle-break prima di chiudere 6-4. Nel secondo set succede di tutto: nei primi sei giochi nessuno si impone sul proprio servizio, poi la situazione si assesta Atmane va sul 6-5 ed è il suo momento migliore: due colpi da urlo, break e set vinto, si va al terzo. Qui il francese crolla, forse lo sforzo è stato troppo a tutti i livelli, sia mentale che fisico. Dal 3-0 in poi soffre di crampi e non c’è più partita. Sinner chiude 6-0 e nei quarti affronterà l’ungherese Marozsan.