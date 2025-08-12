Sinner avanti piano a Cincinnati. Batte Diallo ma non brilla

Avanti piano. Jannik Sinner batte Diallo in due set e si qualifica per gli ottavi di finale del torneo di Cincinnati ma non brilla e lo stesso numero uno al mondo lo ammette. “Non ho giocato una grande partita, ma è meglio che sia successo qui che agli Us Open”. Sinner ha dominato il primo set contro il canadese e ha vinto 6-2 senza troppi problemi. Ma il secondo set è stato molto equilibrato e Sinner è dovuto ricorrere al tie-break per staccare il pass per gli ottavi. Nel tie-break l’azzurro ha pure annullato un set point all’avversario per poi chiudere 7-6.

In difficoltà

“E’ stata una partita dura, Diallo hja servito molto bene soprattutto nel secondo set. Ho fatto fatica a trovare il giusto bilanciamento, ma sono contento, ho bisogno di giocare match come questi. Potevo serenamente andare al terzo set e avrei potuto perdere e comunque meglio qui che all’Us Open. Questa serata mi serve per preparare il prossimo turno, devo ancora adattarmi alla velocità di questa superficie”. Insomma tutto sommato è andata bene e adesso Sinner si concentra sul prossimo avversario che sarà il francese Mannarino.