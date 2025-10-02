Sinner a caccia del primo posto Ecco come può scavalcare Alcaraz

Dopo l’annuncio di Carlos Alcaraz di rinunciare al torneo di Shangai (“Sono alle prese con alcuni problemi fisici e insieme al mio staff abbiamo preso la decisione di rinunciare” ha detto lo spagnolo) per Jannik Sinner si spalancano le porte del possibile sorpasso. L’altoatesino entro la fine dell’anno può tornare ad essere il numero uno al mondo. Alcaraz rinunciando a giocare a Shangai perde duecento punti dei quarti di finale conquistati lo scorso anno e scende a 11340 mentre Jannik se dovesse confermare il successo del 2024 manterrebbe gli attuali 10950. I prossimi due tornei in programma sono a Vienna e Basilea, Alcaraz non risulta iscritto a nessuno dei due mentre Jannik giocherà in Austria dove ci sono in palio 500 punti. Il sorpasso avverrebbe il 27 ottobre con la pubblicazione del nuovo ranking. A quel punto Sinner salirebbe a 11450 precedendo Alcaraz fermo a 11340. Poi però ci sarà un prevedibile nuovo sorpasso prima dell’Atp di Torino perchè lo spagnolo perderà solo 200 punti mentra a Jannik ne saranno decurtati 1500.

In campo contro Altmaier

Dopo il trionfo di Pechino Sinner è già sbarcato a Shangai dove giocherà dal secondo turno: il suo avversario è il tedesco Daniel Altmaier. Appena arrivato in conferenza Sinner è sembrato molto carico: “”È fantastico essere di nuovo qui. È un torneo molto speciale. Le condizioni sono decisamente diverse rispetto a Pechino (là aveva sottolineato la lentezza dei campi, ndr), quindi ho solo una sessione di allenamento per prepararmi, ma vedremo. Sarà una sfida molto, molto difficile e tosta. Non si sa mai cosa succederà, vedremo”. Poi gli hanno chiesto delle variazioni al suo gioco. “Non sono l’unico a cambiare. Se chiedete a ogni giocatore, tutti stanno cambiando qualcosa e cercano di migliorare. Non si tratta di rivoluzioni, ma solo di aggiustare un paio di cose, cercando di migliorare come giocatori, come fanno tutti gli altri. Alcuni colpi hanno funzionato leggermente meglio rispetto ai mesi precedenti, altri possiamo ancora migliorare. Ma è anche normale, più gioco e più ho la possibilità di provare quante più cose possibili. Vedremo, ma siamo abbastanza soddisfatti del lavoro che stiamo facendo”. E gli organizzatori gli hanno fatto scoprire una riproduzione di un guerriero di Xian con le sue fattezze: “Sembra molto più forte”, ha sorriso Jannik.

Calendario e condizioni

Sinner ha risposto anche alle domande sul calendario del tennis giudicato troppo stressante da Alcaraz dopo che anche la Swiatek e la Gouff avevano tirato in ballo la questione. “Nessuna critica al calendario, ognuno la pensa in modo diverso. Direi che possiamo ancora scegliere come giocatori“. Poi ha rassicurato tutti sulle sue condizioni fisiche: “Mi sento bene, l’ho detto prima di disputare la finale a Pechino che ero pronto. Qui la situazione è diversa, tutto è più umido, più caldo, non so come mi sentirò in campo, ma almeno avrò un giorno di riposo. Domani avrò più informazioni sul mio corpo e sulla mia mente, lì inizierò a prepararmi per il mio match, vedremo come va”.