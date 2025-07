Serie A, date e sedi dei ritiri della squadre nell’estate 2025

E’ un rito che si ripete immutabile da decenni. Un momento di emozione e passione per milioni di tifosi le cui squadre cominciano a lavorare e sudare in vista della stagione agonistica. Chi in montagna o, comunque, in altura e lontano dalla città. Chi all’estero (pochi quest’anno anche per la compressione del periodo di allenamento) e chi fermandosi nei centri sportivi di proprietà sempre più moderni e attrezzati: ecco la geografia delle sedi dei ritiri della squadre di Serie A in vista della stagione 2025/2026.

Il campionato prende il via sabato 23 agosto 2025 con in campo il Napoli campione d’Italia secondo calendario che la Lega Serie A ha pubblica con grande anticipo a giugno. Un via ritardato di qualche giorno rispetto alla tradizione delle ultime stagioni per venire incontro alle necessità di Inter e Juventus, impegnate nel Mondiale per Club fino all’inizio di luglio. Da lì in poi sarà una volata senza fiato.

Serie A, sedi e date dei ritiri estivi delle squadre

Ecco l’elenco delle sedi di raduni e ritiri, squadra per squadra. La Serie A parte ufficialmente con l’inizio dei lavori di Sassuolo e Udinese, mentre il raduno del nuovo Milan di Max Allegri è stato anticipato al 7 luglio per non perdere tempo:

ATALANTA – Ritiro dal 15 luglio a Zingonia.

– Ritiro dal 15 luglio a Zingonia. BOLOGNA – Raduno dal 12 luglio a Bologna e ritiro dal 15 al 26 luglio a Valles.

– Raduno dal 12 luglio a Bologna e ritiro dal 15 al 26 luglio a Valles. CAGLIARI – Ritiro dal 13 al 22 luglio a Ponte di Legno.

– Ritiro dal 13 al 22 luglio a Ponte di Legno. COMO – Raduno dal 10 luglio a Mozzate e ritiro dal 23 al 27 luglio a Marbella

– Raduno dal 10 luglio a Mozzate e ritiro dal 23 al 27 luglio a Marbella CREMONESE – Ritiro dal 15 al 29 luglio a Livigno

– Ritiro dal 15 al 29 luglio a Livigno FIORENTINA – Ritiro dal 14 al 27 luglio al Viola Park.

– Ritiro dal 14 al 27 luglio al Viola Park. GENOA – Ritiro dal 15 al 27 luglio in Val di Fassa.

– Ritiro dal 15 al 27 luglio in Val di Fassa. INTER – Ritiro in attesa di comunicazioni ufficiali dopo la partecipazione al Mondiale per Club.

– Ritiro in attesa di comunicazioni ufficiali dopo la partecipazione al Mondiale per Club. JUVENTUS – Ritiro dal 24 luglio alla Continassa e trasferta dal 2 al 10 agosto ad Herzogenaurach in Germania.

– Ritiro dal 24 luglio alla Continassa e trasferta dal 2 al 10 agosto ad Herzogenaurach in Germania. LAZIO – Raduno dal 10 luglio a Formello e ritiro dal 14 luglio a Formello.

– Raduno dal 10 luglio a Formello e ritiro dal 14 luglio a Formello. LECCE – Ritiro dal 21 luglio al 4 agosto a Bressanone.

– Ritiro dal 21 luglio al 4 agosto a Bressanone. MILAN – Ritiro dal 7 luglio a Milanello.

– Ritiro dal 7 luglio a Milanello. NAPOLI – Ritiro dal 17 al 27 luglio a Dimaro Folgarida.

– Ritiro dal 17 al 27 luglio a Dimaro Folgarida. PARMA – Raduno nella prima metà di luglio a Collecchio e ritiro con date da definire a Neustift (Austria).

– Raduno nella prima metà di luglio a Collecchio e ritiro con date da definire a Neustift (Austria). PISA – Ritiro dal 17 al 31 luglio a Morgex.

– Ritiro dal 17 al 31 luglio a Morgex. ROMA – Raduno dal 13 luglio a Trigoria e ritiro dal 2 all’8 agosto a Burton Upon Trent.

– Raduno dal 13 luglio a Trigoria e ritiro dal 2 all’8 agosto a Burton Upon Trent. SASSUOLO – Raduno dal 2 al 4 luglio presso il centro ricerche Mapei Sport di Olgiate Olona, ritiro dall’8 luglio al Mapei Football Center e dall’11 al 28 luglio a Ronzone.

– Raduno dal 2 al 4 luglio presso il centro ricerche Mapei Sport di Olgiate Olona, ritiro dall’8 luglio al Mapei Football Center e dall’11 al 28 luglio a Ronzone. TORINO – Ritiro dall’8 luglio al Filadelfia e dal 14 al 26 luglio a Prato allo Stelvio, in Val Venosta.

– Ritiro dall’8 luglio al Filadelfia e dal 14 al 26 luglio a Prato allo Stelvio, in Val Venosta. UDINESE – Ritiro in sede dal 3 luglio e dal 16 al 30 luglio a Sanjt Veit

– Ritiro in sede dal 3 luglio e dal 16 al 30 luglio a Sanjt Veit VERONA – Ritiro dal 10 luglio a Castelfranco Veneto e dal 13 al 27 luglio a Folgara.

