Serie A, ecco il calendario del campionato 2026/2027

Una maratona lunga 380 partite, fischio d’inizio nel cuore dell’estate (week end del 22-23 agosto) con striscione d’attivo posizionato il 30 maggio 2027. E’ nato il campionato di Serie A 2026/2026, caccia all’Inter di Cristian Chivu campione d’Italia con pieno merito nella prima stagione intera su una panchina da professionista per il tecnico romeno che ha preso l’eredità di Simone Inzaghi.
La prima giornata è stata partorita dall’intelligenza artificiale cui si è affidata la Lega Calcio Serie A con un match che profuma già parti alte della classifica e, per le big, una lunga serie di impegni in trasferta. In un paio di casi (Napoli e Como) su richiesta delle società alle prese con sistemazioni del manto erboso o dello stadio. Ecco le dieci gare del primo turno del prossimo campionato:
- Atalanta-Sassuolo
- Bologna-Lazio
- Frosinone-Juventus
- Genoa-Napoli
- Inter-Monza
- Parma-Cagliari
- Roma-Fiorentina
- Torino-Milan
- Udinese-Como
- Venezia-Lecce
Serie A 2026/2027: il calendario del girone d’andata
I criteri imposti dalla Lega Calcio Serie A hanno evitato derby alla prima e all’ultima giornata e posto limitazioni agli scontri tra squadre con impegni europei in settimane particolarmente complesse per il calendario delle competizioni organizzate dalla Uefa. Niente stracittadine anche nei due turni infrasettimanali.
Ne è uscito un calendario con big match che cominciano a manifestarsi alla 3° giornata, la prima appena chiusa la sessione di mercato, e si allungano fino alla volata finale. Particolarmente stuzzicante il derby d’Italia di ritorno Juventus-Inter posizionato al turno numero 37: potrebbe decidere lo scudetto? Ecco l’elenco delle super sfide della stagione:
- 3° Giornata: Inter-Napoli; Juventus-Milan
- 4° giornata: Lazio-Milan
- 5° giornata: Fiorentina-Napoli, Juventus-Atalanta e Roma-Inter
- 6° giornata: Como-Roma
- 7° giornata: Juventus-Lazio
- 8° giornata: Inter-Fiorentina e Napoli-Roma
- 10° giornata: Juventus-Napoli e Milan-Inter
- 11° giornata: Fiorentina-Juventus, Inter-Como e Napoli-Lazio
- 12° giornata: Atalanta-Inter
- 13° giornata: Como-Juventus
- 15° giornata: Lazio-Roma e Napoli-Milan,
- 16° giornata: Roma-Juventus
- 18° giornata: Torino-Juventus
- 19° giornata: Inter-Juventus
- 22° giornata: Milan-Juventus e Napoli-Inter
- 24° giornata: Inter-Milan e Napoli-Juventus
- 25° giornata: Fiorentina-Inter e Juventus-Bologna
- 26° giornata: Inter-Atalanta
- 27° giornata: Torino-Fiorentina
- 29° giornata: Atalanta-Milan e Juventus-Como
- 30° giornata: Torino-Juventus
- 31° giornata: Inter-Roma
- 32° giornata: Milan-Napoli e Roma-Lazio
- 33° giornata: Juventus Fiorentina
- 34° Atalanta-Juventus, Bologna-Fiorentina, Como-Inter, Milan-Lazio e Roma-Napoli
- 36° giornata: Juventus-Inter e Milan-Roma
- 37° giornata: Inter-Lazio e Roma-Como
Serie A 2026/2027: il calendario del girone di ritorno
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