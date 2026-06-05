Serie A, ecco il calendario del campionato 2026/2027

Una maratona lunga 380 partite, fischio d’inizio nel cuore dell’estate (week end del 22-23 agosto) con striscione d’attivo posizionato il 30 maggio 2027. E’ nato il campionato di Serie A 2026/2026, caccia all’Inter di Cristian Chivu campione d’Italia con pieno merito nella prima stagione intera su una panchina da professionista per il tecnico romeno che ha preso l’eredità di Simone Inzaghi.

La prima giornata è stata partorita dall’intelligenza artificiale cui si è affidata la Lega Calcio Serie A con un match che profuma già parti alte della classifica e, per le big, una lunga serie di impegni in trasferta. In un paio di casi (Napoli e Como) su richiesta delle società alle prese con sistemazioni del manto erboso o dello stadio. Ecco le dieci gare del primo turno del prossimo campionato:

Atalanta-Sassuolo

Bologna-Lazio

Frosinone-Juventus

Genoa-Napoli

Inter-Monza

Parma-Cagliari

Roma-Fiorentina

Torino-Milan

Udinese-Como

Venezia-Lecce

Serie A 2026/2027: il calendario del girone d’andata

(Lega Serie A)

I criteri imposti dalla Lega Calcio Serie A hanno evitato derby alla prima e all’ultima giornata e posto limitazioni agli scontri tra squadre con impegni europei in settimane particolarmente complesse per il calendario delle competizioni organizzate dalla Uefa. Niente stracittadine anche nei due turni infrasettimanali.

Ne è uscito un calendario con big match che cominciano a manifestarsi alla 3° giornata, la prima appena chiusa la sessione di mercato, e si allungano fino alla volata finale. Particolarmente stuzzicante il derby d’Italia di ritorno Juventus-Inter posizionato al turno numero 37: potrebbe decidere lo scudetto? Ecco l’elenco delle super sfide della stagione:

3° Giornata: Inter-Napoli; Juventus-Milan

4° giornata: Lazio-Milan

5° giornata: Fiorentina-Napoli, Juventus-Atalanta e Roma-Inter

6° giornata: Como-Roma

7° giornata: Juventus-Lazio

8° giornata: Inter-Fiorentina e Napoli-Roma

10° giornata: Juventus-Napoli e Milan-Inter

11° giornata: Fiorentina-Juventus, Inter-Como e Napoli-Lazio

12° giornata: Atalanta-Inter

13° giornata: Como-Juventus

15° giornata: Lazio-Roma e Napoli-Milan,

16° giornata: Roma-Juventus

18° giornata: Torino-Juventus

19° giornata: Inter-Juventus

22° giornata: Milan-Juventus e Napoli-Inter

24° giornata: Inter-Milan e Napoli-Juventus

25° giornata: Fiorentina-Inter e Juventus-Bologna

26° giornata: Inter-Atalanta

27° giornata: Torino-Fiorentina

29° giornata: Atalanta-Milan e Juventus-Como

30° giornata: Torino-Juventus

31° giornata: Inter-Roma

32° giornata: Milan-Napoli e Roma-Lazio

33° giornata: Juventus Fiorentina

34° Atalanta-Juventus, Bologna-Fiorentina, Como-Inter, Milan-Lazio e Roma-Napoli

36° giornata: Juventus-Inter e Milan-Roma

37° giornata: Inter-Lazio e Roma-Como

Serie A 2026/2027: il calendario del girone di ritorno

(Lega Serie A)

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