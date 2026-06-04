Serie A, ecco date e criteri per la compilazione del calendario 2026/2027

Pronti, via! Con largo anticipo la Serie A scopre le carte e pubblica il calendario del campionato 2026/2027. Una scelta di trasparenza che ha ormai qualche anno di vita e che serve per consentire ai tifosi di cominciare non solo a sognare, ma anche ad organizzare le proprie settimane autunnali e invernali. La corsa a prendere l’eredità dell’Inter campione d’Italia partirà nel week end del 23 agosto per concludersi il 30 maggio 2027: 38 giornate per disegnare le quali gli algoritmi della Lega Calcio Serie A hanno dovuto digerire centinaia di indicazioni e richieste così da evitare pericolose sovrapposizioni.

Serie A 2026/2027: cosa cambia per le soste e per il calendario

La stagione che parte ad agosto sarà la prima con il nuovo calendario delle finestre dedicate all’attività delle nazionali. Addio tripla fermata in autunno (settembre-ottobre-novembre), ecco l’accorpamento deciso dalla Fifa, non senza polemiche, e che dovrebbe limitare almeno parzialmente i viaggi dei top player. Le soste di settembre e ottobre saranno accorpate in un’unica sosta più lunga, durante la quale le nazionali potranno scendere in campo fino a quattro volte.

Le altre finestre per le nazionali, che comporteranno lo stop all’attività dei club, sono in programma tra il 9 e il 16 novembre 2026 e tra il 22 e il 30 marzo 2027. Non si giocherà a Natale: campionato fermo nel week end del 26 e 27 dicembre.

La ricaduta sulla Serie A è che il campionato andrà avanti senza fermarsi per un mese, dopo l’avvio a fine agosto, per poi interrompersi per due week end: domenica 27 settembre e domenica 4 ottobre 2026. Confermata l’asimmetria del calendario della massima serie, cioè la sequenza di partite è differente tra girone d’andata e ritorno con un minimo di 8 giornate che devono intercorrere perché sia programmata la stessa sfida.

Serie A 2026/2027: turni infrasettimanale e derby

Nel calendario della Serie A 2026/2027 ci sono solo due turni infrasettimanali. saranno le giornate 9 (28 ottobre) e 18 (6 gennaio). Tutti gli altri turni cadranno nei fine settimana di competizione. Cambia qualcosa a proposito dei derby, viste anche le polemiche legate a quello di Roma in contemporanea con la settimana degli Internazionali d’Italia al Foro Italico e con la necessità di trascinare altre sfide legate alla contemporaneità delle ultime due giornate: le sfide stracittadine saranno calendarizzate in giornate diverse e non potranno essere alla prima o all’ultima giornata, né nel turno infrasettimanale feriale (giornata 9).

Nella nota della Lega Calcio Serie A un’altra conferma che riguarda le squadre impegnate nelle coppe europee: quella che fanno la Champions League non potranno affrontare le partecipanti all’Europa League o Conference League nelle giornate 7ª, 21ª, 25ª, 28ª, 31ª, 34ª. Si tratta dei turni che sono compresi tra due appuntamenti di competizioni Uefa “back to back” (cioè senza sosta) e per la 4ª giornata limitatamente alle Società partecipanti all’Europa League.