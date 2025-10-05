Russell vince facile a Singapore Ferrari lenta, Leclerc solo sesto

I progressi dimostrati dalla Mercedes nelle prove vengono confermati anche in gara e George Russell vince il Gran Premio di Singapore andando in testa già dalla prima curva anche per le difficoltà di Max Verstappen che per tutta la gara si è lamentato della sua Red Bull. L’olandese non è mai riuscito ad avvicinarsi alla Mercedes di Russell ma ha dovuto lottare con Lando Norris per mantenere il secondo posto. Nella seconda parte della gara le Mc Laren sono tornate ad essere le macchine più veloci e Verstappen ha dovuto difendersi in tutti i modi.

Le Mc Laren contro

Il finale del Mondiale vivrà della sfida a distanza tra Piastri e Norris con Verstappen terzo incomodo (lui ci crede ancora), ma l’episodio avvenuto a Singapore con Lando che ha quasi buttato Oscar contro il muro per superarlo a inizio gara andrà gestito dal team mentre Piastri ha più volte esternato la sua rabbia durante la gara. La Mc Laren che ha vinto ufficialmente il Mondiale costruttori a sei gare dalla fine, ma il problema del rapporto tra i piloti resta.

Ferrari ancora deludenti

Malinconica la prestazione delle Ferrari, mai in corsa per la vittoria e lontanissime dai tempi dei migliori. Nel finale di gara Antonelli ha superato Leclerc e subito dopo anche Hamilton ha sorpassato il monegasco in chiara difficoltà con la speranza di andare a prendere l’italiano della Mercedes. L’inglese si è molto avvicinato ma poi ha avuto un problema ai freni lasciando la sesta posizione a Leclerc, sembrava quasi sul punto di ritirarsi Hamilton ma poi è riuscito a chiudere la gara al settimo posto. In questa stagione non è mai riuscito a salire sul podio