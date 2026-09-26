Russell domina a Baku: è a -66 da Kimi. Verstappen secondo, Leclerc solo quarto

George Russell è il dominatore assoluto del Gran Premio dell’Azerbaigian che si è corso sul circuito di Baku. Il pilota inglese con la sua Mercedes dopo aver conquistato la pole position, ha vinto il gran premio e realizzato il miglior giro. Un monologo che solo nel finale è stato messo in discussione dal recupero di Max Verstappen, favorito dalla Safety Car che ha permesso all’olandese di rendere spettacolari gli ultimi undici giri del circuito. Ma l’inseguimento di Max a Russell non ha avuto successo, anche se solo per un decimo di secondo, e con il successo a Baku Russell riduce a 66 punti i punti di distacco sul compagno di squadra Kimi Antonelli. “Ma lui sta facendo una stagione straordinaria – ha ammesso Russell – e io, per cercare di prenderlo nella lotta al titolo, dovrò solo provare a vincere ogni gara. Vengo da un periodo molto difficile e fortunatamente penso di avergli dato una svolta, quindi mi sento molto meglio e non vedo l’ora di continuare a correre”.

La gara di Kimi

Antonelli ha chiuso al quinto posto recuperando undici posizioni dalla posizione di partenza. Per il leader del Mondiale era importante limitare i danni dopo l’incidente in prova e pensare di compiere una rimonta clamorosa come quella che lo portò a vincere a Monza su un circuito cittadino era impensabile. Meglio accontentarsi di un piazzamento per una volta, magari sperando che già dal prossimo gran premio del Bahrain (che si svolgerà in Malesia) l’italiano possa lottare per la vittoria. Impeccabile la gara di Russell che dopo aver conquistato la prima posizione dopo la partenza ha gestito i momenti difficili dell’ingresso in pista della Safety Car al meglio, nonostante avesse alle spalle un pilota veloce come Verstappen.

Leclerc quarto

Ancora una volta (la quinta consecutiva) fuori dal podio le due Ferrari: quarto posto per Charles Leclerc, che nei primi giri ha perso due posizioni, e solo sesto piazzamento per Lewis Hamilton, lamentatosi per tutto il corso della gara di problemi di erogazione della batteria sulla sua SF-26. A dividere i due piloti del Cavallino proprio Antonelli.

La polemica

La McLaren esce da Baku con zero punti: la squadra di Woking che ha portato un grande aggiornamento della MCL40 è rimasta con un pugno di mosche in mano. Oscar Piastri ha pagato un ennesimo errore (è finito lungo alla curva 1 scivolando dal terzo al quattordicesimo posto), mentre Lando Norris è stato coinvolto nell’incidente causato alla seconda ripartenza dalla Safety Car da Franco Colapinto dopo aver perso diverse posizioni perché la sua vettura papaya non ha mai avuto il passo. Il campione del mondo subito dopo la gara ha commentato con durezza: “Non ho ancora visto l’episodio, ma se causi un incidente durante una ripartenza del genere, dovresti ricevere almeno una gara di squalifica!”.