Roma è già pazza per Sinner ma la grande sorpresa è Pellegrino

Il vento spazza via le nuvole della mattina sul Foro Italico e quando Jannik Sinner scende in campo sul Centrale c’è un’aria più estiva che primaverile. Roma è pazza del numero uno al mondo, ente che finalmente dopo 50 anni il titolo degli Internazionali d’Italia può tornare a un italiano. Lo sa e lo spera anche Adriano Panatta che trionfò nel 1976 e che premierà il vincitore di quest’anno. L’assenza di Carlos Alcaraz spalanca a Sinner le porte di Roma e Parigi, anche se nel tennis non c’è nulla di scontato come dimostra il ritardo della partita di Sinner perchè l’americana Coco Gouff (amatissima dal pubblico romano) ha rovesciato la sua partita contro la Jovic rimontando da 7-5, 5-3 per andare poi a vincere 6-2 il terzo set.

Sinner chirurgico

Tra Sinner e Alexei Popyrin non c’è stata partita: il punteggio (6-2, 6-0) dice tuto dell’assoluta superiorità del numero uno al mondo che ha quasi faticato di più a fine partita per accontentare i tifosi a caccia di autografi (più di dieci minuti dopo la fine della partita con una disponibilità non scontata) che in campo contro Popyrin. Un allenamento di un’ora e sei minuti nel tripudio dei tifosi del Foro Italico. . Domani negli ottavi di finale Sinner affronterà in un derby tutto italiano Andrea Pellegrino. A Sinner piacciono queste rivalità interne: “È bello quando si può allenarsi insieme. Cerchiamo sempre tutti di dare il massimo, c’è sempre un pizzico di competizione”. Sinner a fine partita era soddisfatto: “Le condizioni erano particolari perchè c’era un po’ di vento, ma Popyrin non ha servito molto bene e io sono riuscito a breakare subito. E’ sempre bello giocare qui a Roma, il pubblico mi aiuta tanto”.

L’impresa di Pellegrino

Alla soglia dei trent’anni Andrea Pellegrino è la grande rivelazione di Roma, giocherà contro Sinner dopo aver battuto due teste di serie: Tiafoe e Fils. “Non dovevo giocare a Roma per il mal di schiena, ma ci tenevo troppo a questo torneo. Sono molto contento, è stata una partita veramente dura, le condizioni non erano facili perché c’era anche tanto vento. Non ho sfruttato dei set point, ma per fortuna ho portato a casa il primo set”. Lo ha detto Andrea Pellegrino dopo aver strappato il pass agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia. “È fantastico, quando sono venuto qui non mi sarei mai aspettato questo tipo di risultato, sono veramente felice del mio tennis – ha aggiunto -. Stavo bene dall’inizio e il mio livello cresceva per tutto il tempo. Ho combattuto su ogni punto”. Infine una battuta sul suo possibile avversario agli ottavi che potrebbe essere Sinner: “Abbiamo giocato contro sette anni fa, con lui fu una grande esperienza per me”.