Qualifiche F1, super pole di Verstappen. Hamilton in agguato, più dietro le Mercedes

A distanza di 15 Gran premi, Max Verstappen torna davanti a tutti. Il fuoriclasse olandese della Red Bull ha firmato la pole position a Sepang, circuito che ospita il Gp della Malesia in sostituzione del Bahrain, e lo ha fatto staccando il ferrarista Lewis Hamilton di due o tre decimi. Una prima fila inedita quest’anno, Red Bull-Ferrari, che promette spettacolo ma che racconta già una novità importante rispetto al quasi sempiterno dominio Mercedes, in vista della gara di domenica.

Cosa è successo nelle qualifiche F1 di Sepang

Isack Hadjar ha chiuso terzo, con un’ottima prestazione, ma sconterà cinque posizioni in griglia per una penalità già prevista, scivolando quindi all’ottavo posto in griglia. Si rivoluziona così la seconda fila: Kimi Antonelli, leader del Mondiale, partirà terzo davanti all’altro ferrarista, Charles Leclerc. Lando Norris occuperà la quinta casella, il rivale di Kimi, George Russell, la settima.

Per Verstappen si tratta di un risultato eccezionale, ma non del tutto inaspettato, alla luce delle prove libere in cui si è sempre mostrato molto competitivo. «Conquistare la pole position qui in Malesia è fantastico», ha dichiarato il quattro volte campione del mondo. «Ci abbiamo provato per tanti Gran premi e alcune volte sembravamo più vicini di altre. Ma finalmente ci siamo riusciti». La soddisfazione è evidente, ma l’olandese sa che partire davanti non basta, che alla fine contano i punti: la Red Bull ha mostrato un passo migliore nel giro secco rispetto alle simulazioni di gara, e il degrado degli pneumatici a Sepang è storicamente un fattore determinante. «Sono contento per oggi e sicuramente proverò a vincere domani. Quando parti dal primo posto, l’obiettivo è quello», ha aggiunto.

L’entusiasmo di Lewis Hamilton

L’inglese è tornato su questa pista dopo nove anni, come tutti gli altri nove piloti (oramai veterani) che avevano già corso qui prima nel 2017 o prima ancora. «È fantastico, non avevo mai visto un pubblico così numeroso qui. Adoro quest’energia», ha detto Hamilton. Ma Lewis, da vecchio leone da pista quale è, sa che la corsa sarà un’altra storia. «Far durare le gomme sarà molto difficile, perché si surriscalderanno fin dall’inizio. E ogni piccolo slittamento inciderà sul comportamento delle gomme». Il pilota ha spiegato come la squadra abbia lavorato intensamente durante il weekend per trovare il giusto assetto, con un ultimo intervento decisivo prima delle qualifiche. «Domani sarà una partita del tutto diversa», ha concluso. Una partita tutta da scoprire che si giocherà a cominciare dallo spegnimento dei semafori, domenica 4, alle ore 9:00 italiane .