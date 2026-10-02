SYM TTLBT, il piacere di viaggiare senza fretta: comfort e tecnologia per le lunghe distanze

Il viaggio comincia molto prima della destinazione. A volte basta imboccare una strada panoramica, lasciarsi alle spalle il traffico e scegliere di proseguire qualche chilometro in più. È proprio a questo modo di vivere le due ruote che guarda il nuovo SYM TTLBT, modello con cui il costruttore debutta ufficialmente nel segmento dei maxiscooter cruiser premium. Una proposta che punta a coniugare la praticità tipica dello scooter con una dotazione progettata per rendere più confortevoli anche i trasferimenti di lunga durata.

Un bicilindrico per macinare chilometri

Il cuore del TTLBT è un motore bicilindrico in linea da 508 cc, raffreddato a liquido, abbinato a una frizione centrifuga in bagno d’olio. Una configurazione studiata per privilegiare la fluidità di funzionamento e la progressività dell’erogazione, qualità particolarmente apprezzabili quando il viaggio si allunga e la strada invita a mantenere un ritmo costante.

A rendere ancora più piacevole l’esperienza di guida interviene il sistema Ride-by-Wire, che gestisce elettronicamente l’acceleratore e consente di integrare il Cruise Control, attivabile oltre i 50 km/h. Una dotazione che permette di mantenere la velocità impostata con maggiore comodità nei trasferimenti autostradali, riducendo la necessità di intervenire continuamente sull’acceleratore.

La tecnologia al servizio del viaggio

Sul fronte dell’infotainment, il TTLBT introduce una novità significativa per SYM: è il primo modello del marchio a offrire il supporto ad Apple CarPlay. Il sistema è gestibile attraverso un display touch a colori da 7 pollici, che porta a bordo un’interfaccia moderna e rende più immediato l’accesso alle funzioni compatibili dello smartphone, comprese quelle utili alla navigazione e alla gestione dei contenuti durante il viaggio.

L’obiettivo è integrare la tecnologia nella guida senza trasformarla in una distrazione, offrendo strumenti pensati per rendere gli spostamenti più semplici e intuitivi. Una scelta che risponde alle esigenze di chi utilizza lo scooter non soltanto in città, ma anche per escursioni e itinerari di più ampio respiro.

Comfort premium, anche quando la strada si allunga

È soprattutto nella dotazione dedicata al comfort che il TTLBT esprime la propria vocazione turistica. La sospensione posteriore Multi-link è progettata per contribuire alla qualità di marcia, mentre le manopole riscaldabili, regolabili su quattro livelli, permettono di adattare il calore alle condizioni climatiche. A completare l’equipaggiamento ci sono il parabrezza elettrico, regolabile in funzione delle esigenze del pilota, e un ampio vano di carico, utile per affrontare gli spostamenti quotidiani e organizzare il bagaglio necessario per una gita fuori porta.

Sono soluzioni che, considerate nel loro insieme, puntano a ridurre l’affaticamento e a rendere più gradevole la permanenza in sella. Perché il turismo su due ruote non si misura soltanto in cilindrata o velocità, ma anche nella capacità di arrivare a destinazione conservando il piacere di guidare.

Sicurezza evoluta, anche in curva

La dotazione elettronica comprende il sistema Bosch 9.3 MSC (Motorcycle Stability Control), una piattaforma che integra diverse funzioni dedicate alla sicurezza. Tra queste figurano l’ABS Cornering, il controllo di trazione TCS Cornering e i fari ausiliari adattivi Cornering Light.

I sistemi di assistenza alla frenata e alla trazione sono progettati per intervenire anche nelle situazioni di guida in curva, contribuendo a mantenere il controllo del veicolo quando le condizioni lo richiedono. I fari adattivi, invece, migliorano l’illuminazione nelle svolte, aiutando il pilota a leggere con maggiore efficacia il percorso. Un insieme di tecnologie che rafforza la vocazione del TTLBT al viaggio, offrendo un supporto concreto nelle diverse situazioni che si possono incontrare su strada.

Una nuova idea di libertà su due ruote

Con il TTLBT, SYM interpreta il segmento dei maxiscooter cruiser premium puntando su una combinazione precisa: motore bicilindrico, comfort di livello superiore, connettività e sistemi elettronici di assistenza. Il risultato è un modello che ambisce a distinguersi non soltanto per la ricchezza della dotazione, ma per la filosofia che lo accompagna.

Il viaggio diventa così qualcosa di più di un semplice trasferimento: è la possibilità di scegliere il proprio ritmo, affrontare distanze più lunghe e godersi la strada con maggiore serenità. Una proposta rivolta a chi considera lo scooter uno strumento di libertà e vuole ritrovare, in ogni uscita, il piacere autentico di muoversi su due ruote.