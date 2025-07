Pirlo va a allenare negli Emirati (in serie B). Genio in campo, in panchina meno

La carriera da tecnico dell’ex azzurro campione del mondo nel 2006 è in discesa: è partito dalla Juve, poi il Karagumruk in Turchia e dopo due stagioni alla Sampdoria culminate con l’esonero ora approda allo United Fc Dubai, club nato nel 2022

Andrea Pirlo è il nuovo allenatore dello United Fc Dubai, club che partecipa alla First Division League seconda serie degli Emirati Arabi Uniti con sede a Dubai. Ci vorrebbe da dire la nostra serie B, ma visto il livello tecnico della prima serie araba è più giusto dire che è un campionato più vicino alla nostra serie C. Una scelta che può avere una sola motivazione, quella economica e che rischia di far precipitare la carriera da allenatore di Andrea Pirlo.

Genio in campo, ma poi…

Ci penserà lo stipendio (anche se ancora non si conoscono le cifre del contratto) a far sorridere a fine mese Andrea Pirlo e famiglia e magari anche lo stile di vita di Dubai. Speriamo solo che alla prima conferenza stampa non dica che ha sempre sognato di allenare un club di serie B arabo perchè diventerebbe la barzelletta dell’estate. Certo la parabola di Pirlo sta diventando imbarazzante, forse il rischio che si è preso accettando la panchina della Juventus nel 2020 non è stata una buona idea. Soprattutto però fanno riflettere le scelte successive. Se poteva avere un senso provare un’avventura all’estero anche se con un club di seconda fascia in Turchia come il Karagumruk ed era affascinante l’idea di riportare in alto una società storica del nostro calcio come la Sampdoria sinceramente facciamo fatica a capire cosa possa dare dal visto professionale a un allenatore che ha avuto una carriera da giocatore come quella di Pirlo allenare lo United Dubai.

Stimoli e soldi

Al di là dell’inevitabile entusiasmo manifestato dal presidente del Dubai Ilie Cebanu (“Siamo orgogliosi di dare il benvenuto ad Andrea nella famiglia dello United FC. Incarna i valori e le ambizioni del nostro club e crediamo che sarà una figura chiave per portarci al livello successivo”) che stimoli può avere un allenatore italiano ad allenare un club di serie B araba? Solo quello economico, evidentemente. Per l’ex Campione del Mondo 2006, questa è la quarta avventura in panchina in carriera, la seconda all’estero. Dopo l’inizio con la Juventus nella stagione 2020-21, chiusa al quarto posto con le vittorie di Coppa Italia e Supercoppa Italiana, nel 2022 era stato in Turchia, al Fatih Karagümrük, con cui aveva risolto il contratto a 3 giornate dalla fine di un campionato ormai senza obiettivi. Con un esonero era invece terminato il tentativo alla guida della Sampdoria, guidata per 45 partite complessive tra Serie B e Coppa Italia (tra agosto 2023 e agosto 2024), con un ruolino di 16 vittorie, 12 pareggi e 17 sconfitte. Fallito il tentativo di promozione con i blucerchiati, Pirlo ci proverà adesso a quasi 5.000 km di distanza.