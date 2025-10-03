Pasticcio Ferrari a Singapore Leclerc in pit lane urta Norris

Il monegasco danneggia la Mc Laren di Lando, in arrivo la penalizzazione. E nelle prove libere le Rosse deludono ancora: Charles nono e Hamilton decimo

Ci mancava solo il pasticcio nella pit lane delle prove libere di Singapore con Charles Leclerc che esce dal box mentre in pit lane c’è la Mc Laren di Lando Norris. Manovra maldestra sotto la direzione di un meccanico distratto o scarsa attenzione di Charles? Difficile da stabilire. Molto chiaro invece il risultato finale: la Rossa urta la Mc Laren e la danneggia mandandola contro il muro. Norris furioso si sfoga col suo team e chiede l’intervento dei commissari: situazione sotto osservazione e penalizzazione in arrivo per Leclerc che verrà retrocesso nella griglia di partenza. Da definire l’entità della punizione: il regolamento prevede da due a cinque posizioni indietro rispetto al tempo realizzato sul circuito.

E in prova ancora male

L’incidente in pit lane si aggiunge all’ennesima prova deludente delle macchine di Maranello che hanno chiuso le due sessioni di prova con il nono tempo di Leclerc e il decimo di Hamilton, a più di sette decimi da Piastri che ha realizzato il miglior tempo davanti a Hadjar, Verstappen, Alonso, Norris, Stroll, Ocon e Sainz. Le prove sono state caratterizzate da molte interruzioni per gli incidenti capitati a Russell e Lawson, poi dopo il contatto tra Leclerc e Norris nel finale molti piloti hanno migliorato i loro tempi montando la gomma rossa. Ma non le Ferrari ed Hamilton è finito addirittura contro un muro senza provocare danni alla sua vettura.