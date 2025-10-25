Norris si prende la pole in Messico Poi le Ferrari di Leclerc e Hamilton

La Mc Laren di Lando la più veloce ed è la favotita per il Gran Premio, ma le Rosse sono in agguato. Gara in salita per Verstappen (quinto) e Piastri (settimo)

Si accende sempre di più la lotta per il titolo Mondiale Costruttori e il leader attuale Oscar Piastri sembra ancora in difficoltà . Nelle prove ufficiali del Gran Premio del Messico ha ottenuto solo il settimo tempo e partirà in quarta fila, mentre il compagno di scuderia della Mc Laren Lando Norris ha ottenuto la pole position. Non è stato un sabato facile per Max Verstappen e la sua Red Bull. L’olandese che fa da terzo incomodo tra le due “papaya” stavolta non è riuscito a piazzare il colpo chiudendo solo quinto. Anche per lui quindi la gara sarà in salita.

Finalmente Ferrari

Sorridono invece a Maranello per la prima fila conquistata da Charles Leclerc, il monegasco ha ottenuto il secondo tempo a soli due centesimi da Norris. E il terzo tempo ottenuto da Lewis Hamilton (il miglior piazzamento per l’inglese da quando guida la Ferrari) fa ben sperare per la gara. La Ferrari sogna di ripetere la vittoria della scorsa stagione ottenuta da Carlos Sainz e poter così interrompere il digiuno del 2025. Nel circuito messicano è fondamentale il via, se una delle Ferrari riuscirà ad arrivare in curva davanti a tutti allora la Rossa avrebbe ottime possibilità di vittoria. Di sicuro sarà una gara nella quale chi parte dietro dovrà attaccare per recuperare le posizioni, lo faranno soprattutto Verstappen e Piastri che partono dalle retrovie. La Mc Laren di Norris è la grande favorita non solo per la pole position ottenuta da Lando ma anche per i tempi registrati venerdì nella simulazione del passo gara: quasi 8 centesimi a giro più veloce delle altre monoposto. Ma attenzione alla prima curva, lì può succedere di tutto.