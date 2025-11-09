Norris è imprendibile in Brasile Antonelli è secondo, flop Ferrari

Dopo due giorni da dominatore Lando Norris conferma che in questo momento è il più veloce della Formula 1. Il pilota della Mc Laren dopo la vittoria nella Sprint e la pole position di sabato vince anche il gran premio senza che la sua leadership sia mai messa in discussione. Alla prima curva va in testa e nessuno si avvicina abbastanza per mettere in discussione la sua vittoria. Neanche uno straordinario Kimi Antonelli che con la sua Mercedes dimostra la straordinaria crescita e chiude alle spalle del leader del Mondiale. Il week-end in Brasile testimonia la crescita del diciannovenne italiano che migliora di gran premio in gran premio. Secondo nella Sprint e sulla griglia di partenza e secondo anche in gara.

Carambola e fuori Leclerc

Tra i tanti colpi di scena in Brasile c’è anche una manovra irregolare di Oscar Piastri che alla ripartenza dopo la Safery car cerca di superare Antonelli e Leclerc, ma colpisce la Mercedes di Kimi che carambola sulla Ferrari del monegasco costretto al ritiro. Dieci secondi di penalizzazione per Piastri che alla fine deve accontentarsi del quinto posto. Peccato per il ferrarista perchè nei primi giri aveva dato l’impressione di avere un buon ritmo e il terzo tempo nelle prove ufficiali era stato la conferma. Disastrosa invece la prova di Lewis Hamilton, mai all’altezza dei migliori

La rimonta di Verstappen

Non c’è dubbio che la macchina più veloce sia la Mc Laren, così come il pilota più veloce è Max Verstappen che con la sua Red Bull parte dalla pit lane e rimonta posizioni su posizioni fino a conquistare il terzo posto. Verstappen ha provato anche l’assalto al secondo posto, ma Kimi Antonelli ha resistito come n veterano e Verstappen si è dovuto accontentare del gradino più basso del podio. Quarto è Russell, quinto Piastri che vede allontanarsi an cora Lando Norris che ha 24 punti di vantaggio su Piastri e 49 su Verstappen a tre gare dalla fine.