Niente triplete per le azzurre del volley: Italia battuta dalla Turchia in finale

Niente triplete per le azzurre del volley: dopo aver vinto Olimpiadi e Mondiali le ragazze di Velasco perdono la finale dell’Europeo contro la Turchia, proprio la squadra che avevano battuto nella finale del Mondiale. Stavolta davanti al rumorosissimo pubblico di Istanbul Egonu e compagne giocano una partita a strappi, in larga parte dominata ma nella quale hanno commesso troppi errori. Innanzi tutto di deconcentrazione quando nel secondo set hanno dilapidato un vantaggio dentro una partita che sembravano avere in mano. Anche qualche scelta del ct Velasco non ha convinto e poi quando il muro azzurro ha inizato a soffrire e la nostra ricezione è diventata fallosa, la Turchia ha preso il sopravvento trascinata da Vergas. Mentre saliva il rendimento delle padrone di casa scendeva quello delle azzurre in particolare Andropova non dava il contributo sperato e il calo inevitabile di Egonu nel finale spianava la strada alla vittoria ella Turchia.

La partita

Analizzando i cinque set è paradossale che l’Italia ne abbia dominati tre eppure non sia riuscita a capitalizzare la superorità dimostrata. Dopo aver vinto il primo set le azzurre sono volate sul 12-6 e poi 19-7 nel secondo e qui Velasco ha rischiato due cambi: Adigwe e Cambi per Orro ed Egonu. La Turchia ne ha approfittato rimontando grazie a Vargas. Nel terzo set l’Italia ha dominato e vinto facilmente, ma poi si è spenta la luce. Nel quarto set la Turchia è volata via e il tentativo di rimonta delle azzurre non si è concretizzato. E nel quinto si è avuto quasi l’impressione che avessero perso la fiducia mentre la Turchia volava verso la sua seconda vittoria all’Europeo. Con questo risultato la Turchia si qualifica per Los Angeles 2028 mentre le azzurre dovranno passare dai Mondiali 2027 o dall’eventuale piazzamento nel ranking mondiale.