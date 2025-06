Musetti si ritira contro Alcaraz. Sinner doma Djokovic, è in finale

Un italiano torna in finale al Roland Garos dopo 49 anni. jannik Sinner proverà a conquistare gli Internazionali di Francia come fece Adriano Panatta. In finale troverà Carlos Alcaraz che nella semifinale del pomeriggio ha superato Lorenzo Musetti, bravissimo nei primi due set ma costretto poi al ritiro per un infortunio alla coscia. Terza sconfitta consecutiva per Musetti contro Alcaraz che lo ha battuto anche a Montecarlo e a Roma, ma Musetti continua a giocare un gran bel tennis soffrendo dal punto di vista fisico contro un avversario più potente. E la finale di Parigi sarà la stessa del Foro Italico: Sinner contro Alcaraz, il massimo in questo momento perchè sono i migliori al mondo. Sinner ha dimostrato di essere tornato se stesso dopo lo stop per la squalifica concordata con la Wada ma per arrivare in finale ha dovuto battere un fenomenale Nole Djokovic. Il serbo a 38 anni ha giocato un torneo incredibile e si è arreso all’azzurro perchè Sinner nei momenti decisivi sa sempre cosa fare. Forse Djokovic ha persino giocato meglio di Jannik, ma Sinner in assoluto è più forte e anche stasera a Parigi lo ha dimostrato, non lasciando neanche un set all’avversario e chiudendo con un tie-break perfetto nel quale Djokovic ha commesso invece tre errori non usuali per uno del suo livello. Adesso deve dimostrare di meritare lo scettro sulla terra rossa contro quell’Alcaraz che su questa superficie è il più bravo. Sinner aveva detto che i suoi obiettivi in questa stagione erano Roland Garros e Wimbledon, domenica ha la possibilità di vincere il suo terzo Slam dopo Australia e Us Open. E poi potrà andare a caccia del trofeo che tutti i tennisti sognano sull’erba londinese.