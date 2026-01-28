Musetti domina due set poi si ritira Djokovic in semifinale a Melbourne

Due set perfetti e la semifinale a un passo, poi Lorenzo Musetti è costretto al ritiro sull’1-3 in favore di Nole Djokovic e il serbo vola in semifinale. La partita era ormai segnata con Djokovic in pessima giornata e molto falloso, ma all’inizio del terzo set dopo che era stato Djokovic a ricorrere alle cure del medico, l’azzurro ha iniziato ad accusare problemi all’adduttore e alla fine è stato costretto al ritiro. Lo stesso problema che aveva costretto Musetti al ritiro nella finale di Montecarlo e in semifinale a Parigi. Musetti è il primo giocatore a ritirarsi in un quarto di finale di uno Slam in vantaggio di due set, un record poco invidiabile.

Djokovic: “Non dovevo vincere io”

Nole Djokovic ha riconosciuto che il migliore in campo è stato Lorenzo: “Non so cosa dire, mi dispiace per lui. Era stato il giocatore migliore in campo, io ero pronto ad andare a casa. È stato molto sfortunato, avrebbe dovuto essere il vincitore oggi. Spero che abbia una rapida guarigione. È successo anche a me in passato, è davvero brutto”. Djokovic guarda avanti e pensa alla semifinale: “Doversi ritirare avanti due set a zero nei quarti di uno Slam, in totale controllo del match, è davvero una grande sfortuna. È un momento molto triste per Lorenzo; per me è un’opportunità per andare avanti e spero di giocare meglio di oggi tra due giorni”.