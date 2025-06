Musetti costretto al ritiro a Parigi: Alcaraz è il primo finalista

Due set giocati in maniera spettacolare, un tie-break sfortunato che ha spostato l’equilibrio della partita dalla parte di Carlos Alcaraz e alla fine un doloroso ritiro per un infortunio alla coscia. Non è stato un pomeriggio fortunato sul centrale del Roland Garros per Lorenzo Musetti, che ha giocato un bellissimo tennis nei primi due set mettendo in grande difficoltà il miglior giocatore al mondo sulla terra battuta. Alcaraz continua a essere un tabù per il tennista italiano, battuto in questa stagione dallo spagnolo nella finale di Montecarlo e nelle due semifinali di Roma e Parigi. E con la terza sconfitta consecutiva contro Carlos sfuma anche il sogno di una finale tutta italiana contro Yannick Sinner che stasera nell’altra semifinale sfida Nole Djokovic. Musetti ha poco da rimproverarsi perchè ha scelto la tattica giusta per mettere in difficoltà Alcaraz, variando continuamente il suo gioco e giocando ogni punto come se fosse l’ultimo ha vinto il primo set e nel secondo ha recuperato due volte i due break subiti portando Alcaraz al tie-break. Qui c’è stata la svolta della partita: lo spagnolo sul 4-1 è stato aiutato dal nastro e ha vinto 7-6 in poco più di un’ora. Musetti ha perso certezze e l’inerzia della partita a quel punto era tutto dalla parte dello spagnolo che non ha più sbagliato niente dominando soprattutto dal punto di vista fisico. E sono arrivate le prime avvisaglie dell’infortunio che poi avrebbe costretto Musetti al ritiro. All’inizio del quarto set il carrarino si è fatto massaggiare la coscia dal fisioterapista, ma la situazione non è migliorata tanto che sul 2-0 per Alcaraz ha deciso di alzare bandiera bianca. Probabilmente Musetti dal punto di vista fisico ha accusato la stanchezza della formula di Parigi, che come tutti i tornei del Grande Slam si gioca in ogni partita al meglio dei 3 set su 5 con un dispendio di energie enormemente superiore agli altri tornei che prevedono due set su tre.