Monterrey-Inter, Chivu debutta nel Mondiale per Club con un pareggio

Mondiale per Club, l’Inter di Chivu debutta pareggiando con il Monterrey. Risultato deludente, prestazione a due facce e ora qualificazione agli ottavi di finale in bilico

La prima Inter di Cristian Chivu inizia con un pareggio la sua avventura nel Mondiale per Club. Risultato deludente, che espone i nerazzurri al rischio di doversi giocare la qualificazione alla seconda fase in un match quasi da dentro o fuori contro il River Plate e che conferma come questo finale di stagione sia complicato. Molto.

Prestazione a due facce quella della squadra di Chivu: ritmo e iniziative nel primo tempo, dominato sul piano del gioco anche se con svantaggio iniziale, progressiva fatica nella ripresa quando il Monterrey (discreto avversario e nulla più) ha pian piano alzato il baricentro arrivando anche a sfiorare la rete della vittoria.

Sensazione generale: non sarà facile per il nuovo tecnico gestire la trasferta in terra americana, ricca di insidie per un gruppo spremuto oltre ogni limite. Ecco gli appunti di viaggio della prima Inter di Chivu: