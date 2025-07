Mondiali nuoto, doppio oro azzurro con Pellacani e Santoro: successo anche per Cerasuolo

Uno dopo l’altro, arrivano finalmente gli ori per gli azzurri ai Mondiali di Singapore. La coppia Pellacani-Santoro batte i campioni in carica dell’Australia e i favoritissimi cinesi. È il primo metallo prezioso infilato al collo nella storia dei tuffi sincronizzati per il nostro Paese, il quarto nella tradizione dei tuffi dopo Cagnotto e Dibiasi.

L’exploit di Cerasuolo

Martedì era stata la grande giornata di Simona Quadarella, argento nei 1500 dietro alla Ledicky con il nuovo record europeo e di Thomas Ceccon, argento nei 100 dorso anche se il campione olimpico non era troppo soddisfatto perchè puntava all’oro. Invece la medaglia del metallo più pregiato è arrivato da Simone Cerasuolo, che in semifinale aveva ottenuto il secondo tempo e che nella gara che valeva le medaglie ha ottenuto un grande exploit. Il 22enne di Imola è il primo campione iridato italiano di sempre in questa specialità. Un’impresa straordinaria compiuta con il tempo di 26″54, piazzandosi davanti al russo Prigoda e al cinese Qin che sulla carta erano favoriti. Cerasuolo si è potenziato in piscina con i suggerimenti di Scozzoli e di Cesare Casella. L’outsider che sbanca perché come aveva detto lui, “in finale può succedere di tutto”. Ed è successo, dopo lo stacco a 0.62 Simone prende la testa e non la lascia più sino al tocco magico. Fioravanti, Scozzoli e Tete si erano fermati all’argento, Simone invece è d’oro: “Incredibile, una gara folle”, ha detto il neo campione che regala il primo oro dopo 5 argenti e un bronzo in corsia, tuffi a parte. “Mio padre mi dice sempre: ‘Gli uomini forti si vedono nei momenti importanti’. Oggi lo sono stato. Sono campione del mondo”.