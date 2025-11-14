L’Italia delude, ma Gattuso batte Musetti negli ascolti tv

La nazionale di Gattuso batte il tennis nella sfida degli ascolti tv di una serata in cui lo sport l’ha fatta da protagonista. Ecco i dati di Moldavia-Italia e del match tra Musetti e Alcaraz

L’Italia di Gattuso vince a fatica contro la Moldavia nella serata che certifica in maniera definitiva che dovrà passare dai playoff per andare al Mondiale. Delude in campo, non negli ascolti tv di una giornata che ha proposto il curioso incrocio (tutto in chiaro) tra calcio e tennis. Da una parte gli azzurri impegnati a Chisinau nel penultimo impegno del girone di qualificazione, dall’altra il sogno di Lorenzo Musetti di arrampicarsi fino alle semifinali delle ATP Finals.

Davanti allo schermo ha vinto l’Italia del calcio, ma non ha perso il tennis i cui ascolti continuano a lievitare sfruttando a pieno l’effetto Sinner. Il match della nazionale (Moldavia-Italia) è stato seguito su Rai 1 da 5.643.000 telespettatori con uno share del 26,7%. E’ risultato il programma più visto dell’intera serata sulla tv italiana, confermando l’amore per la nazionale anche in momenti difficili come questo.

La sfida tra Musetti e Alcaraz, vinta dallo spagnolo in due set e che si è conclusa prima che terminasse la nazionale consentendo anche uno zapping tra i due eventi, ha raccolto un ascolto medio di 2.211.000 telespettatori (share 10%) su Rai 2 cui bisogna aggiungere i fedelissimi di Sky Sport. La tv satellitare che ha l’esclusiva di tutti i match delle ATP Finals, ha registrato un ascolto di 556.000 telespettatori tra Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, dato in total audience che comprende le visioni su big screen e Sky Go.

Un dato considerato altissimo vista la presenza della diretta anche sul digitale terrestre e la concorrenza con la partita della nazionale. A livello di telespettatori unici la sfida Musetti-Alcaraz ha toccato il milione e 312mila spettatori con share del 2,4%.