Messico: gran pole position di Hamilton poi Russell, Kimi fa il quarto tempo

Il vecchio leone non ha nessuna intenzione di lasciare spazio ai più giovani. Il vecchio leone è Lewis Hamilton e nelle prove del circuito di Città del Messico ha ottenuto la pole position con un giro super. Il Cavallino non otteneva il miglior tempo in qualifica dal GP d’Ungheria del 2025, mentre Hamilton addirittura dal 2023, quando correva ancora con la Mercedes. “Sono senza parole. Mi sento alla grande, è davvero una bellissima sensazione. Amo quello che faccio, ogni mattina mi sveglio sognando di vivere questi momenti”, ha dichiarato il sette volte iridato appena sceso dalla macchina. La Ferrari SF-26 ha dimostrato di essere in un gran momento, sfiorando la prima fila tutta Rossa. Charles Leclerc, il migliore nelle prove libere è stato invece beffato da George Russell che partirà dalla prima fila insieme a Hamilton. I due inglesi sono gli unici che possono ancora teoricamente togliere il titolo di campione del mondo a Kimi Antonelli. Il pilota italiano della Mercedes ha ottenuto il quinto tempo ma partirà dalla seconda fila per la squalifica di Verstappen (quarto ma retrocesso). A Kimi bastano due punti per diventare campione del mondo, può accontentarsi del nono posto

Ferrari a due facce

“È stato un weekend davvero duro e impegnativo – ha aggiunto Hamilton -. Il problema alla power unit non mi ha permesso di provare il passo gara, ma nel complesso abbiamo svolto un ottimo lavoro. Siamo tutti molto vicini, sarà una bella lotta”. Adesso Hamilton è concentrato sulla partenza. In Messico non è scontato rimanere in testa al via. Il terzo posto non accontenta Leclerc: “Non ho svolto un buon lavoro, ho faticato a mettere le gomme nella giusta finestra di funzionamento. La macchina era molto diversa rispetto ad altri giri e non sono riuscito a completare l’opera. Però non è una brutta posizione di partenza”.