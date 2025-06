Messi compie 38 anni e incanta ancora: gol, sogni e un Mondiale da conquistare

Leo Messi compie 38 anni e guarda ancora al futuro. Alla rassegna iridata per club trascina il suo Miami, ma il vero obiettivo è Usa 2026, per rivincere con l’Argentina quel titolo già conquistato in Qatar e che lo ha incoronato il più grande del pianeta

C’è un’età per ogni cosa, ma questo vale per i comuni mortali. Se invece ti chiami Leo Messi, che compie 38 anni, puoi ancora dimostrare al mondo che con il pallone tra i piedi puoi fare ciò che vuoi. Nell’estate degli immortali dopo Cristiano Ronaldo che alza al cielo la Nations League col suo Portogallo a 40 anni, ecco che si riaccende la stella dell’altro protagonista degli ultimi venti anni del calcio. Sembra una corsa infinita tra i due per dimostrare chi è il migliore. Messi risponde a CR7 e a chi aveva criticato la sua scelta di finire la carriera al Miami. E’ lui che riaccende l’entusiasmo attorno al Mondiale per club, pochi giorni prima del suo compleanno, con il sinistro che ancora sorprende regala la vittoria alla sua squadra contro il Palmeiras replicando quei calci di punizioni che gli abbiamo visto trasformare ai tempi del Barcellona.

Miami sembra Barcellona

In Florida hanno messo Leo al centro del progetto disegnando per lui una squadra con tanti ex campioni del Barcellona (Jordi Alba, Busquets e Suarez) e in panchina Mascherano, quello che tutti consideravano lo scudiero di Messi sia con la maglia catalana che con quella dell’Argentina. La replica non vale l’originale soprattutto perchè la classe resta ma la carta d’identità pesa per tutti, quindi è impossibile aspettarci la qualità di gioco di quella squadra che fu, ma l’idea ha funzionato e Messi ha ritrovato al fianco dei vecchi compagni nuovi stimoli. Avrebbe potuto guadagnare molto di più accettando le offerte dell’Arabia Saudita, ma Leo è convinto che per restare a certi livelli il calcio arabo non sia fatto per lui e ha scelto la Florida anche e soprattutto pensando all’ultima grande tappa della sua incredibile carriera.

Il Mondiale con l’Albiceleste

Quando deciderà di smettere di giocare per chi ama il calcio sarà un giorno tristissimo, ma quel giorno sembra ancora lontano perchè Messi dopo il Mondiale per club ha in testa un altro appuntamento che si svolgerà tra un anno sempre negli Stati Uniti, il Mondiale per Nazioni. Dopo aver trascinato l’Argentina alla conquista del titolo mondiale in Qatar smentendo chi nel suo paese lo criticava per aver vinto tutto con il Barcellona e di non essere in grado di ripetere i successi ottenuti da Diego Armando Maradona con la maglia dell’Albiceleste adesso Messi ha in testa di alzare al cielo un’altra Coppa del Mondo, quella che si assegnerà nel 2026. E se dovesse accadere non ci saranno più dubbi sul fatto che sia stato lui il più grande nella storia del calcio mondiale di tutti i tempi.