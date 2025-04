Mbappè, nervosismo e costi folli: da colpo di mercato a zavorra

Un gioiello svalutato e che rischia di trasformarsi in un flop. E’ la storia di Kylian Mbappè e del Real Madrid, promessi sposi per anni e poi finalmente convolati a nozze nel giugno scorso dopo il lunghissimo braccio di ferro tra il campione francese e il boss del Psg Nasser al Khelaifi. Una storia di tanti soldi e di poche vittorie finora, perchè quello che tutti indicano come il futuro Pallone d’Oro (ma nel 2025 sarà difficile che accada) rischia di chiudere la prima stagione al Bernabeu con zero titoli (come direbbe Josè Mourinho). Il Real si è sciolto nel momento decisivo della stagione e Mbappè non ha fatto molto per tirarlo fuori dai guai, anzi proprio l’utilizzo del francese ha scombinato i piani tattici del povero Carlo Ancelotti, quasi costretto da Florentino Perez a utilizzare i FabFour (Mbappè, Vinicius, Bellingham e Rodrigo) tutti assieme, sull’altare dello spettacolo che non sempre coincide con l’equilibrio. Tanto da far finire sulla graticola proprio l’allenatore italiano, visto che il Real in Liga è a 4 punti dal Barcellona capolista e in Champions League dovrà recuperare la pesante sconfitta subìta a Londra con l’Arsenal. E’ ovvio che l’ennesimo miracolo da realizzare al Bernabeu (dove le partite non finiscono mai) è legato parecchio alla prestazione di Mbappè che all’appuntamento di mercoledì arriva però dopo l’espulsione di Vitoria con l’Alaves. Un brutto gesto quello del francese: un’entrata criminale sull’ex madridista Antonio Blanco a metà campo. Un segnale di nervosismo che arriva nel momento decisivo della stagione. Per Mbappè e soprattutto per il Real Madrid è sempre la Champions League l’obiettivo numero uno e gli investimenti del club sul francese sono stati enormi. Già ma quanto costa Kylian al club di Florentino Perez? Il bonus alla firma di Mbappé è stimato in circa 154 milioni di euro, spalmati su cinque anni. Lo stipendio settimanale di Mbappè raggiunge i 300.000 euro senza contare i bonus. Ciò si traduce in una spesa totale di quasi venti milioni di euro a stagione per il club madrileno. Secondo l’ultima classifica pubblicata da Forbes, Mbappé è risultato il sesto atleta più pagato al mondo, avendo guadagnato 110 milioni di dollari, nei 12 mesi terminati il ​​1 maggio 2024. Ciò include 90 milioni di dollari di guadagni sul campo e 20 milioni di dollari in sponsorizzazioni e altri guadagni fuori dal campo. Cifra che gli vale sia il titolo di terzo calciatore più pagato al mondo, dietro Lionel Messi (135 milioni di dollari) e Cristiano Ronaldo (260 milioni di dollari), sia la corona di atleta under 25 più pagato al mondo. In questa stagione il francese ha segnato 22 gol in Liga e 7 in Champions, ma il suo arrivo è coinciso con un involuzione del gioco e del Real e soprattutto ha reso difficili i rapporti con le altre stelle. Adesso però è il momento decisivo della stagione e per coltivare ancora il sogno della Champions al Real serve una grande prestazione del suo campione più pagato.