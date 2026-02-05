Mattarella saluta gli atleti olimpici San Siro pronto per la grande festa

Il vecchio San Siro festeggerà i cento anni di vita davanti a due miliardi di persona con uno spettacolo entusiasmante per dare il via alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, le prime olimpiadi diffuse della storia. Nell’era dei social era inevitabile che i nomi dei protagonisti fossero svelati un po’ alla volta al di là dell’ufficialità. La giornata di vigilia ha avuto come protagonista il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: mentre il nostro capo della Stato faceva visita agli atleti al Villaggio Olimpico e indossava con orgoglio la giacca a vento ufficiale, a Malpensa sbarcava la delegazione politica americana con il vice presidente Vance e il Segretario di Stato Rubio. Aeroporto bloccato per ore e la scorta ha poi accompagnato gli ospiti americani al Grand Hotel Gallia proprio davanti alla Stazione Centrale. Città blindatissima e molte zone rosse, soprattutto per la cene dei capi di Stato organizzata dal Cio che è prevista alla Fabbrica del Vapore, mentre domani ci sarà il pranzo ufficiale a Palazzo Reale In serata arriverà anche il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e in tutto saranno 52 i capi di stato presenti per la cerimonia inaugurale.

Tutte le star

Era il 19 settembre 1926 quando San Siro veniva inaugurata e nell’anno del centenario, in occasione della cerimonia inaugurale di MIlano Cortina 2026, è stato ribattezzato San Siro Olympis Stadium. La capienza sarà di circa 75.000 spettatori, le star annunciate sono Mariah Carey, Andrea Bocelli, Laura Pausini, Ghali, Sabrina Impacciatore, Pierfrancesco Favino, Matilda De Angelis, Cecilia Bartoli e Lang Lang. Non dovrebbero mancare le sorprese: nelle ultime ore si è parlato dell’astronauta Samantha Cristoforetti, mentre Tom Cruise ci sarà come testimonial di Los Angeles 2028. E Dua LIpa come testimonial ufficiale della Nbc. Gli atleti sfileranno in ordine alfabetico, la prima delegazione sarà la Grecia e l’ultima l’Italia. Sarà una cerimonia diffusa con due bracieri, uno all’Arco della Pace a Milano e l’altro in piazza Dibona a Cortina con Alberto Tomba e Deborah Compagnoni protagonisti. Milano, Cortina, Predazzo e Livigno, le quattro sedi delle gare, saranno collegate tra loro. Il cast è composto da 1.200 membri a cui si aggiungono 950 operatori e poi 500 musicisti, 1.400 costumi realizzati, 1.500 paia di scarpe e 7.500 metri di tessuto. La cerimonia inaugurale inizierà alle 20 e si concluderà dopo 2 otre e 40 minuti.