mercoledì 8 ottobre 2025

MENU

IL MAGAZINE DI
PANORAMA
Home » Attualità » Sport » L’ultimo record di Cristino Ronaldo E’ il primo calciatore miliardario

L’ultimo record di Cristino Ronaldo E’ il primo calciatore miliardario

L’ultimo record di Cristino Ronaldo E’ il primo calciatore miliardario
Mimmo Cugini
Mimmo Cugini
– Lettura: 2 minuti

Secondo Bloomberg ha un patrimonio di 1,2 miliardi e a 40 anni non ha nessuna intenzione di smettere di giocare

Cristiano Ronaldo centra un altro record nella sua straordinaria e infinita carriera. Secondo Bloomberg, infatti, il campione portoghese è diventato il primo calciatore miliardario nella storia: nello specifico, il suo patrimonio personale sarebbe attualmente di circa 1,2 miliardi di euro. Secondo la testata americana, un contributo determinante per consentire a CR7 di superare la soglia del miliardo sarebbe arrivato dal prolungamento fino al 2027 del suo contratto con l’Al Nassr, il club saudita nel quale milita dall’1 gennaio 2023: solamente firmando il nuovo accordo lo scorso giugno, Ronaldo si sarebbe assicurato un introito di 400 milioni di dollari.

Il futuro

A 40 anni il fuoriclasse portoghese che ha fatto la storia del calcio con le maglie di Sporting Lisbona, Manchester United, Real Madrid e Juventus prima di andare a giocare in Arabia Saudita con l’Al Nassr, non ha nessuna intenzione di smettere di giocare a calcio anche perchè oltre alle performances nel campionato saudito (un torneo obiettivamente di livello inferiore rispetto allo standard europeo) anche con la maglia del Portogallo continua a essere protagonista, tanto da aver guidato i suoi compagni alla vittoria della Nations League. Il prossimo obiettivo è ovviamente il Mondiale del 2026, che potrebbe chiudere l’epoca della rivalità tra CR7 e Lionel Messi. Anche l’argentino è probabilmente vicino al passo d’addio, ma CR7 vuole allungare ancora la sua vita calcistica.  “Penso di poter dare ancora molto alla Nazionale e al calcio. Voglio continuare a giocare ancora per qualche anno, non molti devo essere onesto. Sono sicuro che quando andrò in pensione, sarò soddisfatto perché avrò dato tutto – ha detto ricevendo il “Globe Prestige Award” agli Oscar portoghesi -. So che non mi restano molti anni per giocare, ma voglio sfruttare al meglio il poco tempo che ho. La mia filosofia è vivere giorno per giorno. Nessun progetto a lungo termine. Mi godo ogni giorno e ogni sessione di allenamento”

© Riproduzione Riservata
, ,