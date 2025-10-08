L’ultimo record di Cristino Ronaldo E’ il primo calciatore miliardario

Cristiano Ronaldo centra un altro record nella sua straordinaria e infinita carriera. Secondo Bloomberg, infatti, il campione portoghese è diventato il primo calciatore miliardario nella storia: nello specifico, il suo patrimonio personale sarebbe attualmente di circa 1,2 miliardi di euro. Secondo la testata americana, un contributo determinante per consentire a CR7 di superare la soglia del miliardo sarebbe arrivato dal prolungamento fino al 2027 del suo contratto con l’Al Nassr, il club saudita nel quale milita dall’1 gennaio 2023: solamente firmando il nuovo accordo lo scorso giugno, Ronaldo si sarebbe assicurato un introito di 400 milioni di dollari.

Il futuro

A 40 anni il fuoriclasse portoghese che ha fatto la storia del calcio con le maglie di Sporting Lisbona, Manchester United, Real Madrid e Juventus prima di andare a giocare in Arabia Saudita con l’Al Nassr, non ha nessuna intenzione di smettere di giocare a calcio anche perchè oltre alle performances nel campionato saudito (un torneo obiettivamente di livello inferiore rispetto allo standard europeo) anche con la maglia del Portogallo continua a essere protagonista, tanto da aver guidato i suoi compagni alla vittoria della Nations League. Il prossimo obiettivo è ovviamente il Mondiale del 2026, che potrebbe chiudere l’epoca della rivalità tra CR7 e Lionel Messi. Anche l’argentino è probabilmente vicino al passo d’addio, ma CR7 vuole allungare ancora la sua vita calcistica. “Penso di poter dare ancora molto alla Nazionale e al calcio. Voglio continuare a giocare ancora per qualche anno, non molti devo essere onesto. Sono sicuro che quando andrò in pensione, sarò soddisfatto perché avrò dato tutto – ha detto ricevendo il “Globe Prestige Award” agli Oscar portoghesi -. So che non mi restano molti anni per giocare, ma voglio sfruttare al meglio il poco tempo che ho. La mia filosofia è vivere giorno per giorno. Nessun progetto a lungo termine. Mi godo ogni giorno e ogni sessione di allenamento”