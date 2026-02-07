Lollobrigida, primo oro dell’Italia Nei 3000 fa pure il record olimpico

Il primo oro dell’Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina arriva subito. Lo conquista Francesca Lollobrigida che nel giorno del suo compleanno regala all’Italia la medaglia del metallo più prezioso e nei 3000 metri femminili del pattinaggio di velocità realizza anche il record olimpico. La 35enne di Frascati fa saltare il banco a Milano e conquista una medaglia d’oro onestamente difficile da pronosticare. Al termine di una stagione che l’ha vista in grande difficoltà, Francesca Lollobrigida tira fuori una prestazione da brividi e mette alla corde tutte le avversarie. Primo successo azzurro in questa rassegna a cinque cerchi grazie alla veterana.Il tempo di di 3:54.28 vale il primato personale e italiano, oltre che de Milano Speed Skating Stadium, il tracciato Olimpico dove arriva la terza medaglia di sempre per Lollobrigida ai Giochi Invernali. Una medaglia che arriva davanti alla famiglia, al piccolo Tommaso e dopo un anno di calvario: mai salita sul podio su questa distanza in stagione, la romana ha dovuto fare i conti con un’infezione virale che la ha anche portata a pensare al ritiro. Ha stretto i denti, ha risposto presente all’appuntamento Olimpico in casa e ha vinto l’oro: il primo dell’Italia in questa edizione dei Giochi Olimpici Invernali, il primo per Lollo nella sua carriera, che a Beijing 2022 era stata argento proprio su questa distanza.