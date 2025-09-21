L’Italvolley torna insuperabile Argentina battuta, siamo ai quarti

Gli azzurri partono male e nel primo set subiscono il gioco dei sudamericani, poi Michieletto ritrova se stesso e la squadra di De Giorgi con carattere e personalità vince in tre set

Una risposta da campioni del mondo. Dopo le sofferenze nel girone e la sconfitta con il Belgio che aveva minato le certezze degli azzurri, negli ottavi del Mondiale in corso nelle Filippine l’Italvolley di Fefè De Giorgi ritrova se stessa e batte l’Argentina in soli tre set. E’ stata una partita più difficile di quello che indica il punteggio, perchè gli azzurri nel primo set hanno sofferto tantissimo il gioco degli argentini. Una partenza falsa (3-0 e 0 su 6 di Michieletto) che non ha impressionato gli azzurri. Con il carattere e la personalità di chi sa di essere più forte l’Italia ha riannodato con calma i fili del gioco, ha finalmente preso il suo ritmo e punto dopo punto ha rimesso in piedi il set. Michieletto è tornato devastante e Giannelli ha chiuso il set.

Partita in discesa

Nel secondo set l’Italia gestisce la propria superiorità senza problemi, il ct argentino Marcelo Mendez, che l’anno prossimo allenerà Trento, prova la mossa della disperazione inserendo il piccolo Sanchez (173 cm) al posto di De Cecco ma gli azzurri quasi non se ne accorgono e chiudono facilmente il secondo set. Nel terzo l’Argentina resta attaccata alla speranza di un miracoloso recupero, Bortolo gioca benissimo sia in difesa che in attacco ma nel finale di set si scatena Yuri Romanò. Tre ace consecutivi che ci portano sul 24-22, poi è ancora lui a mettere a terra il 25-22. Siamo ai quarti dove troveremo la vincente di Finlandia-Belgio.