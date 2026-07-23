L’Italvolley di Velasco dà spettacolo Battuta l’Olanda, sabato il Brasile

C’è una nazionale italiana che continua a vincere e dare spettacolo in giro per il mondo. Parliamo delle ragazze della pallavolo allenato da Julio Velasco, il mago argentino che da quando si è seduto sulla panchina azzurra ha ottenuto solo vittorie. In questi giorni in Cina l’Italvolley è impegnata nella Nations League, manifestazioni di cui abbiamo vinto le ultime due edizioni (3 successi nelle ultime quattro). L’Italia con una prestazione al limite della perfezione ha battuto l’Olanda in tre set in soli 71 minuti. Prestazione di altissimo livello che conferma la solidità di una squadra che nei grandi appuntamenti si esalta e riesce sempre a trovare gli stimoli giusti anche se le stagioni tra quadre di club e nazionale sono massacranti. Velasco non abbassa l’asticella: “Mancano due partite e sarà importante continuare a a spingere per dare il massimo”.

Italia al completo

All’inizio della manifestazione il c.t. era un po’ preoccupato per qualche assenza, ma nel corso del torneo tutte le ragazze hanno recuperato ottime condizioni di forma. “Anche chi ha goduto di un riposo extra è rientrato molto bene, adesso siamo al completo e certamente siamo una squadra difficile da affrontare quando le atlete sono tutte in forma”. Sabato la semifinale con il Brasile che ha battuto il Giappone, una sfida che si rinnova, ormai la rivalità con le verdeoro ha fatto la storia della pallavolo mondiale. In questa Nations League Italia e Brasile si sono già affrontate e la squadra di Zè Roberto si è imposta 3-2, ma Velasco non aveva a disposizione Fahr, Danesi, Orro Silla e Egonu. Stavolta invece l’Italia sarà al gran completo e il Brasile non potrà contare sulla fuoriclasse Gabi (fuori da inizio stagione per un problema lombare) e su Julia Kudiess, la 23enne centrale che è stata appena acquistata da Novara e che ha subito la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il pericolo numero uno sarà quindi Ana Cristina che nell’ultima partita del Brasile contro il Giappone ha realizzato 22 punti. Ma il pronostico della sfida numero 90 tra Italia e Brasile sembra decisamente favorevole alla squadra di Velasco. La vittoria della Nations League varrebbe per le azzurre un premio di 891.000 euro e nel caso peggiore (quarto posto) ne porterebbero a casa 265.000.