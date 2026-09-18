L’Italia del volley batte anche la Slovenia e vola agli ottavi: ora c’è la Danimarca

Due set per garantirsi subito il primato nel girone, poi l’Italia di Fefè De Giorgi si distrae e la Slovenia recupera costringendo gli azzurri al tie-break vincente. Solo buone notizie da Modena dove l’Italia ha concluso a punteggio pieno (cinque vittorie su cinque) il suo girone nel campionato Europeo itinerante, chiudendo al primo posto e guadagnandosi così la partecipazione agli ottavi di finale. Appuntamento domenica alle 21,05 a Torino, l’avversario sarà la Danimarca. Gli azzurri oggi sono stati bravi contro la squadra di Fabio Soli a vincere subito i primi due set e a imporre il proprio gioco, mettendo in mostra una buona pallavolo. La Slovenia da parte sua ha avuto la capacità di reagire e imporsi nei successivi due set. Nel quinto però l’Italia ha condotto dall’inizio alla fine e lucida nei momenti chiave dell’incontro.

La partita

Nei primi due set il dominio azzurro è assoluto con Romanò e Lavia inarrestabili, impeccabile la ricezione e su ottimi livelli il muro. Poi De Giorgi manda in campo le riserve e soprattutto ripropone Michieletto dopo l’infortunio, l’impatto sulla partita è devastante ma il resto della squadra fa fatica a ritrovarsi: con Sbertoli-Rychlicky, Porro-Michieletto e Galassi-Sanguinetti con Laurenzano libero c’è un avvio difficile. Ma lo svantaggio iniziale del terzo set è compensato dalla grande prova di Michieletto, gli azzurri che erano sotto di quattro punti recuperano e si arriva al testa e testa finale con la Slovenia più lucida nei momenti decisivi che si porta a casa il set (29-27) dopo aver annullato tre match ball agli azzurri. Nel quarto set il clichè è lo stesso e la Slovenia costringe l’Italia al tie-break. Ma nel set breve non c’è storia, Rychikli, Mati e Sbertoli trascinano la squadra azzurra alla vittoria.

Le qualificate

Nella Pool A hanno ottenuto il passaggio del turno Italia (1° posto), Slovenia (2° posto), Grecia (3° posto), Cechia (4°) e quelle qualificate della Pool C Belgio (1° posto), Finlandia (2° posto), Serbia (3° posto), Danimarca (4° posto.

Nel girone B hanno ottenuto il passaggio del turno Polonia (1° posto), Ucraina (2° posto), Bulgaria (3° posto) e Portogallo (4° posto). Nel raggruppamento D qualificazione per Francia (1° posto), Germania (2° posto), Romania (3° posto) e Lettonia (4° posto).