I 10 gioielli più celebri del cinema, dal Cuore dell’Oceano alla collana di Pretty Woman

Il cinema ha trasformato diamanti, creazioni di alta gioielleria e spettacolari bijoux di scena in oggetti mitologici. Poco importa che una pietra sia autentica o che il suo valore esista soltanto nella finzione: sotto la luce giusta, un gioiello può raccontare il lusso, l’amore, il potere e l’ambizione meglio di molte battute.

Una ricerca dell’Osservatorio Brand Gioielli ha individuato i dieci gioielli cinematografici più ricercati e citati dal pubblico italiano. Dal blu impossibile del Cuore dell’Oceano alla collana di rubini di Pretty Woman, la classifica attraversa oltre settant’anni di cinema attraverso i suoi tesori più splendenti.

Il Cuore dell’Oceano di Titanic

Al primo posto compare il gioiello che più di ogni altro appartiene contemporaneamente alla storia del cinema e alla fantasia. Il Cuore dell’Oceano di Titanic è un grande diamante blu a forma di cuore, circondato da pietre bianche e sospeso a una collana di diamanti. Nel film sarebbe appartenuto a Luigi XVI prima di essere tagliato nella forma con cui arriva al collo di Rose.

In realtà, il prezioso è un’invenzione narrativa liberamente ispirata alla storia del diamante Hope. La sua forza non dipende però dal valore materiale, ma da ciò che finisce per rappresentare: il mondo privilegiato dal quale Rose cerca di liberarsi, il legame con Jack e, infine, una memoria custodita per tutta la vita. Quando l’anziana protagonista lo lascia cadere nell’oceano, il gesto restituisce il gioiello al luogo in cui la sua storia ha avuto inizio.

La collana di rubini di Pretty Woman

La collana di Pretty Woman entra in scena insieme a una delle sequenze più amate della commedia romantica. Edward mostra a Vivian un collier di rubini a forma di cuore incorniciati da diamanti; quando lei avvicina la mano, lui chiude per scherzo la custodia e Julia Roberts scoppia in una risata rimasta nel montaggio proprio per la sua spontaneità.

Creata appositamente per il film, la collana valeva circa 250 mila dollari e sarebbe stata sorvegliata durante le riprese da una guardia di sicurezza. Ma la sua celebrità nasce soprattutto dal ruolo che assume nella trasformazione di Vivian. Abbinata all’abito rosso con scollatura a cuore e ai guanti bianchi, segna il momento in cui la protagonista non appare più fuori posto nel mondo di Edward.

Il collier di Colazione da Tiffany

Nella scena iniziale di Colazione da Tiffany, Holly Golightly osserva le vetrine di Tiffany sulla Fifth Avenue indossando un abito nero di Givenchy, lunghi guanti, occhiali scuri e un imponente collier multifilo di perle fermato da una grande spilla decorativa.

Più che un semplice accessorio, la collana mette in scena la distanza tra la vita reale di Holly e quella che sogna. Le perle appartengono alla sua sofisticata costruzione di sé, così come l’abito nero e il lungo bocchino. Il gioiello ha contribuito a rendere immortale una delle immagini più riprodotte della storia del cinema e a fissare definitivamente il rapporto tra il nome di Audrey Hepburn e quello di Tiffany.

La collana di Satine in Moulin Rouge!

In Moulin Rouge! il gioiello più spettacolare non poteva che appartenere a Satine, la cortigiana interpretata da Nicole Kidman. Creato dal gioielliere australiano Stefano Canturi, il collier che porta il suo nome è composto da 1.308 diamanti per un peso complessivo di circa 134 carati.

La struttura elaborata, ispirata ai pizzi e alle volute della fine dell’Ottocento, avvolge completamente il collo e termina con un grande diamante taglio smeraldo. Nel film viene offerto a Satine dal Duca come pegno del suo possesso, trasformando la magnificenza in una forma di prigionia.

Il Serpenti di Elizabeth Taylor in Cleopatra

Pochi incontri tra attrice, personaggio e gioiello sono stati tanto naturali quanto quello tra Elizabeth Taylor, Cleopatra e il serpente di Bulgari. L’orologio-bracciale Serpenti, avvolto intorno al polso e costruito secondo la tecnica Tubogas, è legato all’immaginario del film del 1963 e alla passione dell’attrice per la maison romana.

Il serpente, simbolo di rigenerazione, conoscenza e seduzione, sembrava creato per accompagnare una sovrana dalla personalità magnetica. Elizabeth Taylor lo indossò anche fuori dal set, contribuendo a trasformarlo in un’icona culturale.

La collana Toussaint di Ocean’s 8

In Ocean’s 8 il gioiello non accompagna semplicemente l’azione, ma ne costituisce il motore. Tutto il piano organizzato da Debbie Ocean ruota intorno alla Toussaint, una monumentale collana Cartier indossata da Anne Hathaway durante il Met Gala.

La creazione cinematografica riproduce un gioiello disegnato nel 1931 per il maharaja di Nawanagar e prende il nome da Jeanne Toussaint, leggendaria direttrice creativa di Cartier. Poiché l’originale non esiste più nella sua forma completa, la maison ne realizzò per il film una ricostruzione adattata alle proporzioni dell’attrice.

L’anello di Grace Kelly in Alta Società

Quando Grace Kelly gira Alta Società, il confine tra la sua vita e quella del personaggio è ormai sottilissimo. L’attrice indossa infatti sullo schermo il vero anello di fidanzamento ricevuto dal principe Ranieri III di Monaco: un diamante taglio smeraldo da 10,48 carati, affiancato da due baguette e firmato Cartier.

Il gioiello appare particolarmente adatto a Tracy Lord, sofisticata ereditiera contesa da tre uomini, ma il pubblico dell’epoca sapeva di osservare anche il simbolo di una storia reale. Uscito nel 1956, Alta Società fu l’ultimo film di Grace Kelly prima delle nozze e del suo addio al cinema.

Il Moon of Baroda di Marilyn Monroe

Il Moon of Baroda è uno dei pochi gioielli della classifica ad avere una storia molto più antica del film al quale viene associato. Il diamante giallo a forma di pera, del peso di 24,04 carati, proviene dalle miniere indiane di Golconda e appartenne per secoli alla famiglia reale di Baroda.

Marilyn Monroe lo indossò nel 1953 durante la promozione di Gli uomini preferiscono le bionde, il film che contiene la celebre interpretazione di Diamonds Are a Girl’s Best Friend. Pur non comparendo propriamente nella pellicola, la pietra è rimasta inseparabile dall’immagine dell’attrice e dall’universo estetico del film.

La tiara Savoy del Grande Gatsby

Per tradurre in gioielli lo splendore febbrile degli anni Venti, Il Grande Gatsby del 2013 si affidò a Tiffany & Co. La maison collaborò con la costumista Catherine Martin alla creazione di una collezione ispirata ai propri archivi, riportando sullo schermo l’energia geometrica dell’Art Déco.

Tra i pezzi più riconoscibili spicca la Savoy, indossata da Carey Mulligan nel ruolo di Daisy Buchanan. Realizzata con diamanti e perle d’acqua dolce, può essere portata come tiara o come fascia sulla fronte.

Il diamante Isadora di Come farsi lasciare in 10 giorni

Il diamante giallo Isadora illumina il finale di Come farsi lasciare in 10 giorni. Andie Anderson, interpretata da Kate Hudson, lo indossa durante una serata di gala interamente dedicata ai diamanti, abbinandolo a un abito di seta giallo disegnato da Carolina Herrera.

Il pendente prende il nome da Isadora Duncan ed è dominato da una pietra gialla a goccia da circa 84 carati, circondata da diamanti più piccoli. Valutato all’epoca diversi milioni di dollari, non è soltanto il centro visivo del look: diventa parte del gioco di seduzione e finzioni sul quale si costruisce il rapporto tra Andie e Benjamin. La sua tonalità sembra prolungarsi nel colore dell’abito, creando una delle immagini più riconoscibili delle commedie romantiche dei primi anni Duemila.