Grande Fratello Vip 2026, si parte: chi sono i 18 concorrenti e tutte le novità della nuova edizione

Il Grande Fratello Vip 2026 debutta su Canale 5: Ilary Blasi conduce con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Ecco i 18 concorrenti, l’Open House e tutte le novità confermate.

La Porta Rossa torna ad aprirsi e questa volta il Grande Fratello sceglie di farlo mettendo insieme alcuni dei volti che hanno scritto la storia del reality italiano, concorrenti che conoscono molto bene le dinamiche della televisione e una generazione più giovane cresciuta tra social network, danza, moda e nuovi format. Torna in prima serata su Canale 5 il Grande Fratello Vip 9, nona edizione della versione celebrity del reality, con Ilary Blasi nuovamente alla conduzione e Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli confermate nel ruolo di opinioniste. In totale saranno 18 i concorrenti chiamati a convivere sotto le telecamere.

Il programma, prodotto da Endemol Shine Italy, parte inoltre con una settimana televisiva particolarmente intensa: dopo il debutto di giovedì 17 settembre è previsto un secondo appuntamento sabato 19, mentre la settimana successiva il reality tornerà lunedì 21 e venerdì 25 settembre. Anche lo studio è stato completamente rinnovato, mentre il meccanismo centrale rimane quello che accompagna il format dalla sua nascita: convivenza, prove, televoto e un montepremi finale per il vincitore, il cui importo non è stato specificato nelle comunicazioni ufficiali diffuse finora.

Il Grande Fratello è cominciato prima della prima puntata

La vera partenza, in realtà, è avvenuta due giorni prima del debutto televisivo. Martedì 15 settembre quattro concorrenti hanno infatti varcato anticipatamente la Porta Rossa grazie all’Open House, una sorta di prologo dell’edizione trasmesso in streaming su Mediaset Infinity, pensato per mostrare al pubblico le primissime ore di convivenza prima dell’ingresso del resto del cast.

A inaugurare la Casa sono stati Carmen Di Pietro, Jonathan Kashanian, Piera Meloni e Alessandro Varsi, immediatamente coinvolti nella prima prova della stagione. A raggiungerli è stata Francesca Manzini, incaricata di preparare insieme a loro una coreografia il cui esito sarà stabilito dal pubblico proprio durante la puntata d’esordio del 17 settembre. Una partenza che permette al reality di creare dinamiche ancora prima che la diretta di Canale 5 accenda ufficialmente i riflettori sulla nuova edizione.

Ilary Blasi torna al centro del Grande Fratello

Per Ilary Blasi si tratta della quinta edizione alla guida del Grande Fratello Vip, un ritorno che ricompone anche il trio televisivo con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Le due opinioniste avranno il compito di leggere e commentare ciò che accadrà nella Casa, in un’edizione che già dalla composizione del cast mette insieme personalità con esperienze televisive molto diverse.

Da una parte ci sono infatti concorrenti che conoscono perfettamente la macchina del Grande Fratello e, in alcuni casi, ne hanno segnato intere stagioni; dall’altra arrivano modelli, ballerini, creator e personaggi che per la prima volta si confrontano con una convivenza continuamente osservata dalle telecamere. È precisamente questo incontro tra memoria del format e nuovi linguaggi televisivi e social a caratterizzare il gruppo scelto per il 2026.

Alex Belli torna nella Casa

Tra i ritorni destinati inevitabilmente a richiamare l’attenzione c’è quello di Alex Belli, attore e modello diventato popolare con CentoVetrine e già concorrente del Grande Fratello Vip nel 2021. Quella partecipazione lo trasformò in uno dei protagonisti assoluti della stagione, soprattutto per il rapporto costruito nella Casa con Soleil Sorge e per le conseguenze che quella vicinanza ebbe sul matrimonio con Delia Duran.

Da allora la vita privata di Belli è cambiata profondamente: nel marzo 2026 lui e Delia Duran sono diventati genitori del piccolo Gabriel. Il suo ritorno nella Casa arriva quindi a cinque anni dalla precedente partecipazione e in una fase personale completamente diversa.

Marina La Rosa e Jonathan Kashanian, il Grande Fratello che torna alle origini

Il legame con la storia del programma è ancora più evidente attraverso due nomi. Marina La Rosa appartiene infatti alla prima generazione in assoluto del Grande Fratello italiano: nel 2000 fu una delle concorrenti della storica prima edizione, quella che trasformò il reality in un fenomeno televisivo e culturale. Negli anni ha continuato a lavorare tra televisione e recitazione, ha partecipato all’Isola dei Famosi nel 2019 e oggi torna nella Casa a oltre un quarto di secolo dal suo debutto televisivo.

Jonathan Kashanian, invece, non soltanto conosce il programma, ma lo ha già vinto: si aggiudicò infatti la quinta edizione del Grande Fratello nel 2004. Diplomato stilista e poi diventato volto televisivo ed esperto di moda, nel 2018 ha partecipato anche all’Isola dei Famosi. Ventidue anni dopo quella vittoria torna dunque nel luogo che diede inizio alla sua carriera pubblica.

Valeria Marini, Carmen Di Pietro e Guendalina Tavassi: le veterane dei reality

Se esiste un linguaggio dei reality, Valeria Marini lo conosce probabilmente meglio di quasi tutti gli altri concorrenti. Showgirl, attrice e storica primadonna del Bagaglino, negli anni ha preso parte a numerosi format, dall’Isola dei Famosi a Temptation Island Vip, fino a Supervivientes in Spagna. Anche la Casa del Grande Fratello non le è affatto sconosciuta: vi è entrata più volte come concorrente o ospite e l’ultima apparizione risale proprio alla primavera del 2026.

Anche Carmen Di Pietro arriva con un curriculum televisivo molto lungo. Showgirl nata a Potenza, ha partecipato all’Isola dei Famosi nel 2004 e nuovamente nel 2022 ed era già entrata nell’universo del Grande Fratello Vip. Questa volta è stata scelta anche per inaugurare l’Open House, diventando una delle prime quattro concorrenti a entrare nella Casa.

Completa il gruppo delle grandi conoscitrici dei reality Guendalina Tavassi, diventata famosa proprio grazie al Grande Fratello nel 2010. In seguito ha partecipato due volte all’Isola dei Famosi, nel 2012 e nel 2022, nella seconda occasione insieme al fratello Edoardo. Anche per lei, dunque, quella del 2026 è una sorta di ritorno alle origini televisive.

Giulia Provvedi torna senza la sorella Silvia

Un altro ritorno riguarda Giulia Provvedi, metà del duo Le Donatella insieme alla gemella Silvia. Le due si fecero conoscere a X Factor nel 2012, vinsero l’Isola dei Famosi nel 2015 partecipando come unico concorrente e nel 2018 entrarono insieme nella Casa del Grande Fratello Vip.

Otto anni dopo, però, Giulia attraverserà la Porta Rossa da sola. È una differenza non secondaria rispetto alla sua prima esperienza nel programma, nella quale il rapporto simbiotico con la sorella costituiva inevitabilmente una parte fondamentale della sua presenza televisiva.

Simone Annicchiarico e Moreno Morello, due volti televisivi fuori dal loro ambiente abituale

Tra i concorrenti più riconoscibili per il pubblico generalista c’è Simone Annicchiarico, figlio di Walter Chiari e Alida Chelli e conduttore noto soprattutto per le edizioni di Italia’s Got Talent. Nato nel 1970, ha alle spalle una lunga esperienza televisiva e nel 2024 è stato concorrente di Tale e Quale Show, mentre il Grande Fratello rappresenta per lui un’esperienza differente rispetto ai programmi che lo hanno reso popolare.

Altro ingresso interessante è quello di Moreno Morello, per anni uno dei volti più immediatamente riconoscibili di Striscia la notizia, dove dal 2004 si è occupato soprattutto di truffe e raggiri indossando il suo celebre completo bianco. Prima della televisione ha studiato Giurisprudenza, praticato atletica ed è stato anche arbitro di calcio; ora sarà lui, abituato a raccontare gli altri davanti alla telecamera, a vivere costantemente sotto gli occhi del pubblico.

Andreas Müller, Megan Ria e Giancarlo Danto: la danza entra nella Casa

Molto forte è anche la componente legata alla danza. Andreas Müller, nato in Germania e cresciuto nelle Marche, ha vinto Amici nel 2017 e ha successivamente lavorato come ballerino e coreografo. È sposato dal 2025 con Veronica Peparini, con la quale ha avuto nel 2024 le gemelle Penelope e Ginevra.

Dal mondo di Amici arriva anche Megan Ria, classe 2005, ballerina apparsa da giovanissima in televisione e successivamente protagonista di videoclip musicali, compreso Tribale di Elodie. Nel 2022 è entrata nella scuola di Amici, mentre più recentemente ha continuato a lavorare come performer.

A completare il terzetto c’è Giancarlo Danto, ballerino e performer originario della provincia di Messina, passato a sua volta dal corpo di ballo di Amici e poi da programmi come Ciao Darwin e Tu sì que vales.

Federica Morello e Michelle Masullo, tra musica, moda e televisione

Federica Morello, 31 anni, arriva nella Casa come ballerina e DJ. Prima di dedicarsi completamente al mondo dello spettacolo ha lavorato come maestra d’asilo, mentre in televisione è stata anche prima donna nel corpo di ballo di Ciao Darwin.

Musica e moda fanno parte anche del percorso di Michelle Masullo, conosciuta artisticamente anche come Mixelle. Nata nel 1999, è modella e DJ ed è legata professionalmente e personalmente a Jo Squillo, che considera una sorta di madre elettiva. Nel suo percorso televisivo figurano esperienze come Detto Fatto, L’Eredità e La Volta Buona.

La generazione social: Piera Meloni, Alessandro Varsi e Giacomo Gallani

Una parte del cast guarda invece direttamente alla generazione cresciuta attraverso i social. Piera Meloni, classe 2003 e originaria della Sardegna, è una creator attiva soprattutto nei settori beauty, moda e lifestyle e conduce anche un programma radiofonico musicale insieme a Numero Verde, nome d’arte di Andrea Cioffi. È una dei quattro concorrenti entrati anticipatamente nella Casa attraverso l’Open House.

Con lei è già entrato Alessandro Varsi, anche lui classe 2003, di origini napoletane e colombiane. Vive nei dintorni di Roma, lavora insieme al fratello nella ristorazione e il pubblico lo ha già visto in Too Hot to Handle Italia.

Giacomo Gallani è invece un modello romano che vive tra Roma e Dubai. Ha studiato Economia e Management e ha lavorato nel mondo della moda, affiancando a questo percorso un’attività sui social legata soprattutto a fashion, fitness e lifestyle.

Alessandro Roncaccia completa i 18 concorrenti

Nel cast c’è infine Alessandro Roncaccia, 25 anni, descritto nella presentazione ufficiale come sportivo, amante del divertimento e con un’anima “old school”. Per lui, come per diversi dei volti più giovani dell’edizione, il Grande Fratello rappresenta soprattutto l’ingresso in una dimensione televisiva nella quale il pubblico non osserva soltanto una performance o un contenuto costruito per i social, ma una convivenza prolungata.

I 18 concorrenti del Grande Fratello Vip 2026

Il cast ufficiale è quindi composto da Alex Belli, Guendalina Tavassi, Jonathan Kashanian, Alessandro Roncaccia, Federica Morello, Carmen Di Pietro, Moreno Morello, Michelle Masullo, Simone Annicchiarico, Marina La Rosa, Megan Ria, Giacomo Gallani, Andreas Müller, Giancarlo Danto, Valeria Marini, Piera Meloni, Alessandro Varsi e Giulia Provvedi. Un gruppo nel quale convivono ex vincitori, personaggi che tornano nella Casa dopo molti anni, veterani dei reality e nuovi volti provenienti soprattutto da danza, moda e social network.

Quella che comincia il 17 settembre è dunque un’edizione che, almeno nella composizione iniziale, sceglie di non cancellare la memoria del Grande Fratello ma di usarla come parte dello spettacolo, riportando dentro la Casa concorrenti che appartengono a epoche molto diverse della televisione italiana e affiancandoli a chi quella televisione l’ha conosciuta quando i social erano già diventati il principale strumento di costruzione della notorietà. Il resto, come sempre, comincerà quando la Porta Rossa si chiuderà davvero alle loro spalle e le presentazioni lasceranno spazio alla convivenza.