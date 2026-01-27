Leclerc contento della nuova SF-26: “La Ferrari ritornerà dove merita”

La nuova Ferrari SF-26 che parteciperà al prossimo campionato del mondo di Formula 1 è scesa in pista nei test di Montmelò, anche se le condizioni atmosferiche non hanno aiutato il team di Maranello. Pioggia sin dal mattino sul circuito vicino a Barcellona ma Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno comunque collezionato 110 giri, mentre la Mc Laren ha rinviato a domani il suo debutto. Poca attenzione ai tempi e molta alla nuova macchina e a tutto quello che comporterà. Alla fine Charles Leclerc è apparso soddisfatto: “È stato piacevole tornare al volante, soprattutto su una vettura completamente nuova e molto diversa da quelle guidate finora. In questa fase il nostro obiettivo è semplicemente verificare che ogni elemento funzioni nel modo corretto, e nel complesso direi che ci siamo riusciti. Le condizioni non erano ideali, perché al mattino la pista era umida, ma siamo comunque riusciti a completare il programma previsto, senza alcun interesse per il tempo sul giro. In questo momento vogliamo soltanto controllare tutti i nuovi sistemi e capire se rispondono come devono, e il fatto che tutto abbia funzionato è un segnale incoraggiante. Da qui inizieremo a costruire il nostro lavoro passo dopo passo”. Leclerc è curioso di verificare le novità degli altri team nella stagione che sta per partire: “Sono molto motivato e curioso di capire cosa porteranno in pista gli altri, perché quando inizieremo a spingere un po’ di più sarà interessante vedere dove ci troveremo rispetto alla concorrenza. Credo che questa stagione rappresenti una grande occasione per ogni squadra, perché con regole così diverse c’è spazio per fare qualcosa di nuovo e magari creare un vantaggio che negli ultimi anni non abbiamo visto. Il mio desiderio è che siamo noi a riuscire a fare la differenza, ma qualunque sia il punto di partenza daremo tutto per provare a riportare la Ferrari dove merita di stare. Faremo il massimo per tentare di riportare la Ferrari al vertice, perché è passato davvero molto tempo dall’ultima volta che ci siamo riusciti. Proprio per questo spero che questa stagione possa rappresentare il nostro momento e l’inizio di un nuovo ciclo vincente”.

Gli altri

In pista anche Max Verstappen con la Red Bull che ha fatto segnare tempi migliori rispetti alla Leclerc sull’asciutto, mentre il pilota di Maranello ha fatto meglio sul bagnato. Giornata soddisfacente pure per Lewis Hamilton con l’altra Ferrari. Un po’ meno per Hadjar sull’altra Red Bull che nel finale è stato coinvolto in un incidente senza conseguenze.