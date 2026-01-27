Alta Moda Parigi, nel bosco incantato tra le meraviglie di Chanel

In uno scenografico bosco incantato con salici rosa e funghi giganti l’Haute Couture di Chanel, prima collezione firmata da Matthieu Blazy, celebra la profonda spensieratezza della poesia con abiti dai tessuti impalpabili, che si muovono come se rispondessero al vento, quasi a voler tradurre in sartoria l’idea di leggerezza assoluta. Che viene sublimata dalle nuance dei colori ispirati alla natura e alle sue creature e dalle sofisticate lavorazioni della Maison. Un debutto che elabora, non tanto un percorso personale del designer quanto una nuova strada per il brand in vista di quell’equilibrio, tra rigore sartoriale e femminilità potente, che è alla base della forza identitaria della Casa. Le silhouette appaiono realmente portabili, lontane dalla teatralità alla quale l’alta moda ci ha abituati e molti dettagli sono segni di eleganza tangibile. “L’Haute Couture è l’anima stessa di Chanel: è il fondamento e la piena espressione della Maison”, ha spiegato il direttore creativo, “Questi abiti raccontano tanto chi li indossa quanto lo stilista. Sono gli abiti indossati a raccontargli una storia vera, una storia a sé stante e una risonanza emotiva, offrendo alle donne una tela su cui raccontare la propria storia”.