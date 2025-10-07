Lebron James, altro che ritirarsi “The decision” è solo uno spot

Il fuoriclasse dell’Nba aveva annunciato una grande novità facendo schizzare il prezzo dei biglietti delle partite dei Lakers, ma era marketing

Un post di Lebron James ha tenuto con il fiato sospeso per 24 ore mezza America e tutti i tifosi di basket del fuoriclasse dei Los Angeles Lakers. Aveva annunciato “The decision2” richiamando quella del 2010 e scatenando così le voci di un possibile ritiro. Lebron James, che ha un contratto fino alla fine della prossima stagione con i Lakers, con questa trovata ha fatto anche impennare i prezzi di quelle che i tifosi pensavano potessero essere le ultime partite della carriera. E invece con perfetta puntualità alle 18 ora italiana ha svelato il mistero con l’annuncio di una nuova ricca sponsorizzazione nel campo dei superalcolici.

Il precedente

Nel 2010 Lebron James in un famoso show televisivo aveva annunciato il trasferimento da Cleveland a Miami, ma stavolta non cambierà squadra. Il 41enne fuoriclasse di Akron, che sta per cominciare la sua 23/a stagione in Nba, con la maglia dei Los Angeles Lakers, ha diffuso sui social un video annunciando invece un ‘brindisi’ per questo anniversario con il cognac di una nota casa francese. Rispondendo nel video alla domanda di un intervistatore, James ha scritto: “quest’autunno porterò i miei talenti to Hennessy V.S.O.P”. Il video sui social è accompagnato da due emoticon, un occhiolino e una linguaccia, abbastanza indicativi.