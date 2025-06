Le Mc Laren ancora lontanissime. Ferrari, una stagione anonima

In Austria Norris e Piastri davanti a tutti, Verstappen è l’unico che sembra in grado di contrastare i due leader del Mondiale. Leclerc ottiene il quinto tempo mentre continua la crisi di Lewis Hamilton che deve accontentarsi del decimo

Comandano sempre loro, le Mc Laren. E dietro c’è Max Verstappen che sul circuito di casa con la Red Bull proverà a conquistare la pole position dopo che nella prima giornata di prove ha dovuto accontentarsi del terzo posto. A Sebring Lando Norris ha firmato il miglior tempo davanti al compagno di squadra Oscar Piastri e il terzo incomodo Max dà l’impressione di essere l’unico a dare battaglia per la vittoria nel Gran Premio di domenica. Difficile pensare che ci possano riuscire le Ferrari ormai finite in un anonimato dal quale non riescono a uscire. Siamo all’undicesimo Gran Premio della stagione e le Rosse sono lontanissime dai due team che si contendono il Mondiale e meno male che almeno riescono a tenere dietro le Mercedes. Russell dopo un acuto nella prima tornata di prove è tornato su tempi molto alti chiudendo con il sesto tempo dietro alla Ferrari di Charles Leclerc. Anche stavolta il monegasco è stato più veloce del compagno di squadra.

Hamilton crisi senza fine e pure investigato

Per Lewis Hamilton un’altra giornata da dimenticare. L’inglese ha ottenuto il decimo tempo, a più di tre decimi da Leclerc e lontanissimo (-931) dal miglior tempo di Lando Norris. Undicesimo tempo per il giovanissimo Kimi Antonelli con la Mercedes che in settimana ha concluso gli esami di maturità. Sul passo gara le Ferrari non sono andate male anche se le simulazioni migliori restano quelle di Norris e Antonelli, ma le modifiche portate alla SF-25 non hanno fato i frutti sperati per una serie di motivi: Leclerc ha lasciato il volante a Beganovic nella prima ora di prove e Hamilton ha accusato problemi al cambio tanto da doverlo sostituire tra una sessione e l’altra delle prove. L’inglese oltretutto è anche stato investigato per un presunto impending nei confronti di Antonelli alla fine delle prove. Per la Ferrari i problemi sono sempre gli stessi: discreto il passo gara, ma sul giro la Rossa è lontanissima dalle Mc Laren e da Verstappen. E non si vedono passi avanti.