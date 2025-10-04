Lautaro Martinez nella storia dell’Inter: la scalata alla classifica marcatori

Lautaro Martinez si sta ritagliando un posto nella storia dell’Inter a suon di gol. Una rete dopo l’altra, l’attaccante argentino scala la classifica marcatori nerazzurri all time, con nel mirino non solo il podio ma anche le prime due posizioni. Difficile agganciarle, non impossibile (almeno per la seconda posizione) perché il numero 10 di Bahia Blanca rimane pur sempre un classe 1997 nel pieno della carriera e se restasse a lungo all’Inter nessun traguardo gli è precluso.

Quello realizzato contro la Cremonese nella 6° giornata del campionato è stato il suo gol numero 158 con la maglia nerazzurra. Lo stesso numero di Luigi Cevenini III che occupava la quinta posizione solitaria in una graduatoria composta da nomi che sono nel pantheon interista. In testa c’è niente meno che Giuseppe Meazza a quota 284, spalmati in 408 presenze (media 0,70), seguito da Alessandro ‘Spillo’ Altobelli con 209 (466 gettoni, media 0,45) e Roberto Boninsegna con 171 (287 partite, media 0,60).

Il podio, dunque, è alla portata, così come la quarta posizione di un monumento come Sandro Mazzola, eroe della Grande Inter di Helenio Herrera negli anni Sessanta: 161 reti, 565 presenze e media di 0,28.

Lautaro Martinez, dal debutto al record di gol

Lautaro Martinez è stato acquistato dall’Inter nell’estate 2018, prelevato per 25 milioni di euro dal Racing Club dopo segnalazione di Diego Milito, un altro che in maglia nerazzurra ha firmato gol pesanti come quelli del Triplete nel maggio 2010: finale Coppa Italia con la Roma, gol scudetto a Siena e doppietta al Bernabeu nel match decisivo di Champions League contro il Bayern Monaco.

L’esordio in Serie A del Toro è datato 19 agosto 2018 nella partita persa dai nerazzurri contro il Sassuolo. La prima marcatura il 29 settembre dello stesso anno contro il Cagliari, divenuto poi una delle vittime preferite dell’argentino. E’ stato capocannoniere della Serie A nella stagione 2023/2024, conclusa con la conquista dello scudetto della seconda stella. Uno dei due tricolori vinti, l’altro è del 2021 con in panchina Antonio Conte, che si sommano alla Coppa Italia (2) e alla Supercoppa Italiana (3).

A 28 anni d’età e con alle spalle stagioni in nerazzurro – ottava appena cominciata – l’attaccante argentino che è anche diventato il capitano della squadra ha già stabilito una serie di record: è il miglior marcatore della storia dell’Inter in Coppa dei Campioni/Champions League oltre che il bomber più prolifico in Supercoppa Italiana. Sta scalando rapidamente tutte le altre classifiche con una corsa in costante aggiornamento.

