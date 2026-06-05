La Ferrari vola a Montecarlo Hamilton e Leclerc davanti a tutti

Un venerdì che si tinge di rosso. A Montecarlo nelle prove libere del gran premio di Formula 1 che si correrà domenica dominano le Ferrari sia nella prima che nella seconda sessione. Di Charles Leclerc il miglior tempo nella mattinata monegasca, ma il pomeriggio Lewis Hamilton precede il compagno di squadra. Il team di Maranello manda un segnale forte nella prima gara europea della stagione, le macchine di Maranello sono ancora a caccia della vittoria dopo un digiuno lunghissimo: nessuna vittoria nel 2025 e ancora all’asciutto nel 2026 anche se in questa stagione le Rosse sono sembrate competitive. Ma non abbastanza, soprattutto nei confronti delle Mercedes dominatrici della prima parte della stagione. Nel Principato però le “frecce d’argento” hanno sofferto e sia Kimi Antonelli che George Russell si sono lamentati della loro macchina. L’unico a restare vicino alle Ferrari è stato Max Verstappen con la Red Bull. Anche le Mc Laren infatti sono andate in difficoltà: soltanto il settimo tempo per Oscar Piastri, addirittura il diciannovesimo per il campione del mondo in carica Lando Norris.

Pochi rettilineii

Le Mercedes e le Mc Laren sono andate in crisi anche per le caratteristiche del circuito cittadino di Montecarlo. Si sa che nella prima parte della stagione la differenza l’ha fatto soprattutto la potenza del motore Mercedes (che montano anche le Mc Laren), ma tra le curve strette del Principato ci sono poche possibilità di sfruttare la velocità e non sorprende più di tanto quindi che dove conta più l’aerodinamica siano state avvantaggiate le Ferrari e la Red Bull di Max. Leclerc partito molto aggressivo tra le strade del suo circuito di casa, si è lamentato nel pomeriggio di non aver ancora trovato il feeling giusto con la vettura, segnalando qualche problema in frenata. Lewis Hamilton, che in Canada due settimane fa aveva ottenuto il suo miglior risultato con la Rossa con il secondo posto, è apparso molto soddisfatto del bilanciamento e della resa della sua Ferrari. Nella notte i meccanici di tutti i team lavoreranno per mettere a punto le monoposto in vista dell’ora di prove ufficiali che stabilirà la griglia di partenza. In nessun circuito come a Montecarlo è importante la pole position perchè i sorpassi sono praticamente impossibili. Ecco perchè Hamilton e Leclerc faranno di tutti per confermarsi e partire davanti a tutti.