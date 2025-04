La Ferrari ci prova con la nuova ala. In Arabia più vicina alle Mc Laren

Dalle prove sul circuito di Gedda segnali positivi per le Rosse che nei primi tre Gp del Mondiale non sono mai salite sul podio, Leclerc sembra avere una macchina in grado di competere con Piastri e Norris. Hamilton in difficoltà

La Ferrari torna in pista per le prove libere del Gp dell’Arabia Saudita, in programma domenica 20 aprile. A Gedda Charles Leclerc e Lewis Hamilton vanno a caccia di un podio finora soltanto sfiorato, ad eccezione della sprint in Cina vinta dall’inglese. In Bahrain le Rosse hanno mostrato progressi nel passo gara e nella strategia, conquistando il quarto posto con Leclerc e il quinto con Hamilton, ma rimanendo lontanissimi dalle Mc Laren e venendo superate anche dalla Mercedes. A Gedda però le condizioni della pista potrebbero essere favorevoli alla Ferrari, che storicamente nel Gp dell’Arabia Saudita ha raccolto risultati altalenanti. Dei cinque Gran Premi corsi in Arabia Saudita, la Ferrari è stata protagonista assoluta una sola volta. Era il 2022, quando Charles Leclerc e Max Verstappen diedero vita a un epico duello per la vittoria finale, in cui alla fine trionfò Max. Sorpassi e controsorpassi in salsa Ferrari-Red Bull anche tra Carlos Sainz e Sergio Perez, che questa volta videro il Cavallino uscire vincitore. L’uno-due della Rossa, ma al secondo e terzo posto, fu seguito poi da un altro podio, l’ultimo, raccolto a Gedda. Nel 2024 Leclerc ha chiuso terzo, ma a distanza siderale dalle due Red Bull.

Per il resto, in Arabia Saudita la Ferrari ha vestito spesso un ruolo da comprimaria, mai veramente competitiva. Stavolta le Rosse si presentano con l’ennesima novità, una nuova ala posteriore oltre ad un fondo ancora diverso dopo che era già stato cambiato in Bahrain e nella prima sessione di prove i riscontri sono stati positivi visto che Leclerc ha chiuso con il terzo tempo a soli 70 centesimi dal sorprendente Gasly e a 63 dalla Mc Laren di Norris, Ma soprattutto il pilota monegasco ha preceduto l’altra Mc Laren, quella di Piastri. Nella seconda ora di prove le Mc Laren sono tornate a dominare precedendo Verstappen e Leclerc, oggi nelle prove ufficiali che valgono per la griglia di partenza ci si aspetta ulteriori miglioramenti dalla Rossa del monegasco, e un riscatto da Hamilton, solo tredicesimo e lontanissimo dai migliori.