La Dinamo Sassari riabbraccia Polonara. Appena sarà guarito tornerà in campo

Achille Polonara sta combattendo una battaglia durissima contro la leucemia, ma non ha smesso di amare il basket e il suo futuro lo immagina solo sotto canestro. Sa anche dove, a Sassari dve ha già giocato e dove il legame con la società della famiglia Sardara è rimasto fortissimo. Al punto che il club ha deciso di mettere sotto contratto Polonara per la prossima stagione senza nessun tipo di pressione. “Achille giocherà con la Dinamo non appena le sue condizioni fisiche glielo consentiranno”.

Tra passato e futuro

Polonara ha già giocato due stagioni a Sassari e ora torna in Sardegna dopo sei stagioni tra Baskonia, Fenerbhace, EFES, Zalgiris Kaunas e Virtus Bologna. Il 33enne anconetano sui social si è detto “molto felice di tornare a casa” poi ha ringraziato la società “per avergli dato questa possibilità in un momento delicato dal punto di vista personale. Sono convinto che la Dinamo farà una grande stagione e insieme potremo toglierci delle belle soddisfazioni. Non vedo l’ora di abbracciarvi presto”.

L’addio alla Virtus

A Bologna molti si sono chiesti come mai la Virtus non abbia offerto un contratto a Polonara. In realtà il club emiliano aveva proposto all’atleta di entrare a far parte dell’area scouting, ma l’impegno non comprendeva in nessun modo la possibilità di un ritorno in campo, cosa che invece ha proposto la Dinamo Sassari a Polonara, determinato a guarire in fetta per tornare ad essere un giocatore di basket a tutti gli effetti.