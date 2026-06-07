Kimi capolavoro a Montecarlo Hamilton secondo, Leclerc a muro

Un fenomeno e tanti piloti normali. Il fenomeno è Kimi Antonelli, neanche ventenne, alla quinta vittoria consecutiva in Formula 1, la prima sul circuito più iconico, quello di Montecarlo dove nessuno aveva vinto così giovane. Pole position e gara perfetta, Kimi ha vinto due volte: quando alla partenza è volato via approfittando dei problemi di Max Verstappen bloccato come un debuttante e poi costretto subito al ritiro e poi nella seconda partenza, quella che la direzione di gara ha deciso di fare a dieci giri dalla fine dopo che la gara era stata fermata per l’incidente a Charles Leclerc finito contro il muro. L’ultima vittoria di un italiano a Montecarlo risaliva al 2002 e a riuscirci era stato Jarno Trulli. Quello di Kimi è un trionfo costruito dopo un venerdì in cui la Mercedes era in difficoltà e lo è stata ancora vedendo i tempi di Roussell. Ma quando parliamo di Antonelli dobbiamo spiegare che il bolognese è un talento vero e lo ha dimostrato annullando il gap sulle Ferrari e girando più veloce delle Rosse di tre decimi a giro. Gestione perfetta, mai un momento di difficoltà e addirittura un finale in crescendo con tempi incredibili. Il ragazzo coi riccioli sorride e vince, sembra quasi non rendersi conto di quello che sta facendo. Sta riscrivendo la storia della Formula 1.

La rabbia di Leclerc

Da dimenticare il pomeriggio di Charles Leclerc che a dieci giri dalla fine era in lotta con il compagno di scuderia Hamilton per il secondo posto ed è stato tradito dai freni. Il monegasco lo ha spiegato a fine gara: “Non sono uno che si nasconde dietro scuse e più volte ho preso la colpa anche quando c’erano piccole cose che non erano ottimali, ma fa parte del nostro sport. Oggi, anche riguardando i dati, non potevo fare assolutamente niente“. Leclerc nervoso anche per il pasticcio del team. La sua Ferrari, terza dietro la Mercedes di Kimi Antonelli e dietro l’altra rossa, quella di Lewis Hamilton, a poco più di 10 giri dal termine viene costretta a un pit stop. Avvenuto, però, insieme a quello del compagno di scuderia Hamilton. Problema: l’inglese doveva scontare 5 secondi di penalità, e così Leclerc è rimasto bloccato dietro di lui. Una scelta che ha fatto arrabbiare Charles. “So che dobbiamo migliorare, ma c…, perché non mi avete lasciato in pista?”, ha urlato Leclerc via radio. “Perché sono rientrato ai box? Non capisco nemmeno la vostra risposta”. Ma torniamo ai freni, Leclerc ha raccontato che nelle ultime gare lui e Hamilton hanno fatto scelte diverse, ma da Barcellona (prossimo week-end) Charles seguirà la linea di Lewis perchè evidentemente era quella giusta e infatti a Montecarlo Hamilton non ha avuto problemi con i freni. “Lewis ha provato diverse cose, ha preso una direzione diversa tre gare fa con altri freni. È quello che farò dalla gara prossima. Alla fine non ho neanche le parole. Non serve che io spieghi più di tanto, non posso andare nel dettaglio di quello che è successo. Nell’approccio generale e nella scelta dei freni guarderò come potremmo avere preso una decisione migliore, ma oggi non c’era niente che potevo fare”.