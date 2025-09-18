Italvolley, pericolo scampato Ucraina battuta e ora l’Argentina

La paura è durata fino al 14-14 del primo set, la paura di non farcela e tornare a casa in un Mondiale dove l’Italia di Fefè De Giorgi è tra le favorite se non altro per quell’argento vinto all’Olimpiade di Parigi nel 2024 e il titolo di campioni del mondo che deteniamo. Non succede dal 1974 che l’Italia venga eliminati prima degli ottavi di finale e non succede neanche questa volta, perchè gli azzurri ritrovano la serenità e la voglia di giocare, gli attacchi tornano fluidi ed efficaci e dopo qualche incertezza iniziale nel primo set (e pure all’inizio del secondo) anche in difesa le percentuali crescono e il nostro muro alla fine risulta decisivo per la vittoria sull’Ucraina. Un successo piuttosto netto (3-0) contro la squadra di Lozano che nel terzo set cede piuttosto nettamente e che ci catapulta agli ottavi di finale. Domenica (probabilmente alle 9,30 della mattina italiana) ce la vedremo con l’Argentina che ha chiuso al primo posto il suo girone battendo al tie-break la Francia campione olimpica.

La partita

Era una partita delicata dopo la sconfitta con il Belgio e De Giorgi ha avuto il coraggio di puntare su Gargiulo al centro, escludendo Anzani. L’aggressività iniziale degli ucraini ha messo in difficoltà il muro azzurro, ma un Bottolo in grande giornata ha fatto la differenza e con il passare dei minuti è cresciuto anche il livello di gioco di Romanò e Michieletto. Superati i momenti difficili all’inizio dei primi due set grazie alla ritrovata efficacia del muro l’Italia dimostra tutta la sua superiorità nel terzo set chiudendo la partita senza problemi. Bottolo chiude con 13 punti e il 67% in attacco, stessi punti per Michieletto che si ferma al 55%.