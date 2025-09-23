Italvolley di nuovo contro il Belgio Rivincita? De Giorgi guarda avanti

Nello sport non c’è cosa migliore che scendere in campo pochi giorni dopo contro chi ti ha sconfitto per prendersi la rivincita. E’ esattamente la situazione che vive l’Italia di Fefè De Giorgi ai Mondiali di pallavolo nelle Filippine. Un solo ko per gli azzurri, al tie-break contro il Belgio, che domani (alle 9,30 ora italiane) avremo di nuovo di fronte, ma stavolta vincere è indispensabile per guadagnare un posto tra le prime quattro. Un altro dentro o fuori dopo il pre-spareggio con l’Ucraina cui ci aveva costretto la sconfitta coi belgi. Un match che i nostri ragazzi hanno visto e rivisto: adesso sanno quali sono i pericoli maggiori. Innanzi tutto limitare Ferre Regges che aveva messo a terra 31 palloni. Giocatore diventato devastante quando il ct del Belgio Emanuele Zanini lo ha trasformato da schiacciatore a opposto. E poi l’esperienza dello schiacciatore Deroo, del regista D’Hulst e del centrale Coolman.

De Giorgi non guarda indietro

Ma conta soprattutto giocare bene e possibilmente migliorare in difesa e in attacco. Chi non vuole ripensare alla sconfitta nel girone è il coach Fefè De Giorgi: “L’approccio giusto sarà pensare a questa partita non come a una rivincita, sarà importante avere questo tipo di mentalità. Quando si arriva a un quarto di finale non conta tanto se con quella squadra hai già perso o vinto nel girone, è una gara da dentro o fuori e ciò che hai fatto prima non cambia la natura della sfida. Vale per tutte le partite di questo livello. Abbiamo già affrontato il Belgio e quella partita ci ha sicuramente lasciato degli spunti, sia tecnici sia di atteggiamento e questi ci sono stati utili anche nelle gare successive. Ora però si riparte da zero, dobbiamo concentrarci su noi stessi, su quello che vogliamo fare in campo e su come attivare al meglio il nostro gioco, come abbiamo fatto finora”. A De Giorgi interessa soprattutto che la sua squadra migliori: “Per andare avanti in una manifestazione così, bisogna crescere, farlo nella continuità, nell’approccio, nella qualità tecnica. L’obiettivo resta migliorare, non solo rispetto alla gara con il Belgio, ma in generale. Loro sono una squadra forte, stanno disputando un ottimo mondiale e non hanno ancora perso. Contro di noi hanno giocato molto bene, quindi sappiamo che per batterli dovremo alzare il nostro livello. Serve umiltà, perché ogni partita va riconquistata da capo, ma anche serenità, perché stiamo facendo il nostro percorso”.