Italia, che botte! Fuori dalla Nations League (ma il bilancio è positivo)

Non è finita bene, ma guai a cedere alla tentazione di riaprire i processi ad personam (Mancini) e contro il movimento intero. L’Italia saluta la Nations League, travolta dalla furia del Belgio che tra andata e ritorno ha impartito due severe lezioni agli azzurri senza concedere alcuna contromisura. Unica, parziale, consolazione: De Bruyne e Moreira che hanno dominato campo e partita, giocano in Serie A e soprattutto l’esterno del Milan si sta dimostrando uno di quegli uomini perfetti per il calcio contemporaneo.

E’ stata una doccia fredda, inutile nasconderlo. E inutile nascondere la delusione perché la nazionale aveva illuso tutti arrivando a Bruxelles con addirittura due opzioni su tre per prendersi i quarti di finale della Nations League. A metà settembre avremmo messo una firma per chiudere con 10 punti, al sicuro da qualsiasi ipotesi di retrocessione o di mancata iscrizione nell’elenco delle teste di serie della fase che porterà a Euro 2028; è bene ricordarselo adesso che inizia il lungo inverno in cui si parlerà troppo di poltrone e questioni politiche e negli occhi resterà l’infausta serata di Bruxelles con il suo carico di dubbi e critiche. Alcune preconcette.

Contro il Belgio non ha funzionato quasi nulla e non è bastato nemmeno spremere il massimo possibile dalla prima offensiva, chiusa con una zampata da centravanti antico di Pio Esposito che viaggia ormai a ritmo di record (10 gol in 15 presenze e ora anche un rigore sbagliato). Inizio e fine dell’illusione. I belgi sono andati al doppio della velocità dei nostri, hanno tracciato solchi sugli esterni con Doku e Moreira, messo De Bruyne nelle condizioni di dipingere calcio, proiettato avanti i difensori e trovato mille spazi verso Donnarumma.

Tutto troppo facile e bello (per loro). “Ci sta perdere contro squadre così forti” ha abbozzato Mancini che non ci pensa nemmeno a buttare via il lavoro di due mesi consegnandolo ai pruriti di chi userà il crollo per saldarlo ad altre questioni più “alte”. Il bilancio rimane più che positivo, la sensazione di aver finalmente ritrovato una nazionale di calcio è presente e forse la serata belga aiuterà a evitare di perdere di vista il punto centrale di tutto che è il percorso – non banale – necessario per ricostruire dalle macerie della terza mancata qualificazione consecutiva al Mondiale.

Questi eravamo e questi siamo. Cosa significa? Che chiudiamo il 2026 meglio di come lo abbiamo iniziato, molti dei giovani lanciati da Mancini in questo autunno caldo verranno utilissimi da marzo in poi quando si giocherà per un posto nel prossimo Europeo. Il Mancio rimane l’uomo giusto al posto giusto, nel momento giusto: guai a toccare una delle poche cose che si è rimessa in movimento in mezzo a mesi di immobilismo e guerre di rendita o posizione.