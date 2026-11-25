Centoventi persone fra atleti e rappresentanti dell’Unione ciclistica internazionale in udienza da papa Leone XIV, lo scorso 23 novembre. Uno sport che il Pontefice stesso ha definito «uno dei più popolari e amati nel mondo», e al quale ha dedicato una riflessione che è andata ben oltre il semplice saluto istituzionale.

Il punto di partenza è il rapporto tra l’uomo e il creato. In una società che tratta l’ambiente in modo meramente funzionale, orientata alla produzione e al consumo, il Santo Padre indica difatti nello «stile umile della bicicletta» una proposta concreta per coltivare la vita interiore. Un mezzo per muoversi in semplicità, adottare uno stile sano, ma anche per aprirsi a qualcosa di più grande, di più nobile.

Leone XIV e la «mistica» della bicicletta

Il Papa non separa la fatica fisica dall’esperienza interiore: le valorizza entrambe contemporaneamente. «Il ciclismo consente di cercare luoghi di silenzio e di contemplazione, nei quali coltivare l’ascolto del creato, fuori dal rumore e dal traffico cittadino», ha spiegato Leone XIV. Un’osservazione che chi ha pedalato in montagna o su strade di campagna riconoscerà immediatamente.

A questa profondità si aggiunge la dimensione agonistica, quella delle corse che entrano nell’immaginario collettivo e restano «nella memoria». In questo senso, il Papa ha ammesso esplicitamente la sua simpatia per questo sport. Vittorie, sconfitte, gioie e delusioni: il ciclismo diventa insomma, nelle sue parole, «metafora di quella “vita in abbondanza” tipica di ogni autentica esperienza sportiva».

Leone XIV ha citato inoltre la venerabile Madeleine Delbrêl, mistica, scrittrice e assistente sociale francese vissuta tra il 1904 e il 1964. Nella raccolta La gioia di credere, Delbrêl «associava la spiritualità proprio alla bicicletta»: la fede, come la bici, «non sta su senza girare». Entrambe, in sostanza, hanno bisogno di movimento per andare avanti.

Ma il parallelismo non si ferma a questa metafora molto originale. I percorsi ciclistici e i traguardi in cima alle montagne conducono spesso a santuari o cappelle votive. «L’impegno nel vostro sport abbraccia così la fede di chi ha costruito quegli edifici», ha osservato il Pontefice.

Il legame tra fede e ciclismo

A riprova di questa affinità elettiva, Leone XIV ha ricordato che nel 1949 papa Pio XII proclamò patrona dei ciclisti la Madonna del Ghisallo, venerata in una piccola chiesa di Magreglio, in provincia di Como, sul colle omonimo a circa 754 metri di altitudine. Con il tempo, poi, gli ex voto di campioni e amatori hanno trasformato quella chiesa in un riferimento spirituale per tutti gli appassionati delle due ruote. «La devozione alla Madonna del Ghisallo ha legato tra loro diversi pellegrinaggi di ciclisti qui in Vaticano, a testimonianza del fatto che la bicicletta può essere persino strumento di evangelizzazione».

Un esempio concreto è quello del beato don Giovanni Fornasini, sacerdote italiano e parroco di Sperticano nell’Appennino bolognese, ucciso dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale per il suo zelo apostolico. Aveva appena 29 anni. «Pedalava di paese in paese per andare personalmente a incoraggiare la sua gente, portando i Sacramenti».

A conclusione dell’udienza, Leone XIV ha pregato per i ciclisti «rimasti vittime di incidenti sulla strada», atleti e amatori, donne e uomini che scelgono la bicicletta per andare al lavoro o a scuola. Ha poi incoraggiato dirigenti e atleti «a far sì che questo sport continui a promuovere esperienze di umanità autentica».

Tra i presenti vi erano anche ospiti speciali. Come Vincenzo Nibali, uno dei ciclisti italiani più titolati degli ultimi vent’anni. «Essere stati ricevuti dal Papa è qualcosa che rimane nei libri di storia del ciclismo», ha dichiarato a fine udienza. Nibali ha donato al Santo Padre la maglia rosa indossata da Jonas Vingegaard, vincitore del Giro d’Italia dello scorso maggio.

Ed erano presenti anche Eddy Merckx, insieme a Francesco Moser (il «Cannibale»), il quale era già stato in Vaticano il 16 maggio 1974, nel cortile di San Damaso, accanto a Paolo VI, per la partenza del Giro d’Italia.